Ученые представили новые результаты исследований, которые охватывают почти 2 миллиона человек. До сих пор связь между СДВГ и расстройствами психики была противоречивой, но теперь ученые видят более четкую корреляцию.

Что обнаружили ученые, исследуя СДВГ

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и психотические расстройства имеют схожие физиологические особенности, в частности дефицит внимания, дисбаланс дофамина и генетическую предрасположенность. Мета-анализ 12 клинических исследований показал связь между СДВГ, который проявляется в детстве, и дальнейшим развитием расстройств психики.

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СДВГ – как проявляется Рассеянность, рассеянность, неспособность сосредоточиться.

Постоянная подвижность, взъерошивание волос, почесывание затылка, у детей – попытки залезть куда нельзя и передвижения по комнате.

Импульсивность, в том числе при расходовании денег.

Команда проанализировала данные 1,85 миллиона человек, из которых 124 тысячи участников имели диагноз СДВГ. Оказалось, что СДВГ повышал риски психотических расстройств в 4,7 раза по сравнению с контрольной группой.

Перспектива открытия

Пока ученые видят только корреляцию, а не причинно-следственную связь. Кроме того, неизвестны механизмы, которые связывают эти два состояния. В следующих исследованиях ученые хотят изучить, может ли ранняя терапия СДВГ снизить риски дальнейшего психотического расстройства.

Считается, что СДВГ имеют примерно 5% детей и 2,5% взрослых в мире. Лечение включает медикаментозную и когнитивно-поведенческую терапию.

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