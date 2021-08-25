Образцы в Киевскую лабораторию Центра общественного здоровья отправили около недели назад. Тогда количество выявленных больных в лагере было значительно меньше.

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По состоянию на 25 августа в "Молодой гвардии" зафиксирован 81 случай инфицирования коронавирусом детей и педагогов-воспитателей, 5 детей с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 госпитализированы. Кроме того, киевская лаборатория Центра общественного здоровья подтвердила заражение 33 человек Дельта-штаммом,

– заявил заместитель главного санврача Одесской области Сергей Дементьев.

Среди инфицированных штаммом коронавируса Дельта – 30 детей и 3 педагога-воспитателя. Всего в лагере коронавирус обнаружили у 70 детей и 11 педагогов-воспитателей.

Сейчас на самоизоляции находятся 400 детей. Еще 28 больных разместили в отдельных боксах медицинской части.

Известно, что течение болезни у пациентов – средней тяжести.

Вспышка коронавируса в детском лагере "Молодая гвардия": хронология событий

Вспышку коронавируса в лагере зафиксировали 17 августа. Коронавирус обнаружили у 44 детей и 3 вожатых. Больных изолировали, а лагерь закрыли на карантин.

Уже на следующий день COVID-19 обнаружили у 60 человек, 50 из которых – дети, а остальные 10 – вожатые. В Одесскую детскую больницу №3 госпитализировали 8 воспитанников.

На следующий день коронавирус подтвердили у еще 6 детей и одного вожатого. Число заболевших возросло до 67.

По состоянию на 20 августа COVID-19 подтвердили у 11 вожатых и 59 воспитанников. В больницу госпитализировали еще одного ребенка.

Полиция открыла уголовное дело по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Сейчас идет расследование.

На момент вспышки в центре "Молодая гвардия" отдыхали около 1200 детей из 18 областей Украины. Сейчас из оздоровительного центра вывозят детей, которые не находились в лагере "Звездный" ДЦ "Молодая гвардия".