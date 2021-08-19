О ситуации в детском лагере рассказал главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров. Он сообщил, что в течение последних суток (18 августа) коронавирус обнаружили в еще 7 человек.
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Среди новых пациентов – 6 детей и один вожатый. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в медико-санитарной части детского лагеря.
Есть госпитализированные
В больницу попали 8 детей. Их госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу № 3. Директор заведения Елена Артемова отказалась сообщать их состояние.
В скольких инфицированных обнаружили штамм Дельта пока неизвестно Образцы отправили в столичную лабораторию 18 августа, поэтому результаты будут известны через 3-5 дней.
Вполне вероятно, что тесты для выявления штамма коронавируса Дельта Одесская область получит только в сентябре.
Когда мы получим тесты на Дельту, мы увидим реальные данные о циркуляции этого штамма на территории Украины. Сейчас он уже регистрируется по всей стране: где-то меньше, где-то больше. На этом акцентировать не стоит, потому что это более важная информация для нас, эпидемиологов. Поскольку мы должны понимать скорость его распространения или инфекционности,
– сообщил главный санврач области.
Что известно о вспышке коронавируса в детском лагере "Молодая гвардия"
- Вспышку коронавируса в лагере обнаружили 17 августа. Коронавирус диагностировали у 44 детей и трех вожатых, часть детей госпитализировали. Больных изолировали, а лагерь закрыли на карантин.
- Уже на следующий день COVID-19 подтвердили в 60 человек, 50 из которых – дети, а остальные 10 – вожатые. В одесскую детскую больницу № 3 госпитализированы 8 воспитанников.
- Из-за вспышки коронавируса в лагере полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Сейчас идет расследование.
- Отдельные блоки лагеря, а именно "Солнечный" и "Прибрежный", продолжают работать в обычном режиме – пока там не зарегистрировали ни одного случая болезни.