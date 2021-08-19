В детском лагере "Молодая гвардия" снова возросло количество инфицированных, 8 детей в больнице

В детском лагере Одесской области "Молодая гвардия", где недавно зафиксировали вспышку коронавируса, продолжают выявлять новых больных. Так, болезнь уже обнаружили в 67 человек.

О ситуации в детском лагере рассказал главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров. Он сообщил, что в течение последних суток (18 августа) коронавирус обнаружили в еще 7 человек.

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Среди новых пациентов – 6 детей и один вожатый. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в медико-санитарной части детского лагеря.

Есть госпитализированные

В больницу попали 8 детей. Их госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу № 3. Директор заведения Елена Артемова отказалась сообщать их состояние.

В скольких инфицированных обнаружили штамм Дельта пока неизвестно Образцы отправили в столичную лабораторию 18 августа, поэтому результаты будут известны через 3-5 дней.

Вполне вероятно, что тесты для выявления штамма коронавируса Дельта Одесская область получит только в сентябре.

Когда мы получим тесты на Дельту, мы увидим реальные данные о циркуляции этого штамма на территории Украины. Сейчас он уже регистрируется по всей стране: где-то меньше, где-то больше. На этом акцентировать не стоит, потому что это более важная информация для нас, эпидемиологов. Поскольку мы должны понимать скорость его распространения или инфекционности,

– сообщил главный санврач области.

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