Так, симптомы болезни проявились у 42 детей и двух работников. Их изолировали и взяли пробы биоматериала для ПЦР-диагностики.

К теме В США уровень госпитализаций детей со штаммом Дельта достиг рекордных показателей

Первые результаты оказались положительными. Лагерь уже закрыли на карантин.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения подтвердили эту информацию.

Вчера было 26 больных, сегодня 44. Мы ждем результатов тестирования,

– сообщили журналистам.

Что известно о коронавирусе у детей

Источник: Nature

Дети легче переносят коронавирусную инфекцию и реже нуждаются в госпитализации по сравнению со взрослыми.

Большинство детей выздоравливают от коронавируса в течение первой недели после инфицирования.

У 4,4% детей симптомы коронавируса длятся 4 недели или дольше, а у 1,8% – сохранялись в течение 8 недель и дольше.

Самым опасным для детей и подростков является штамм коронавируса Дельта.

Иногда коронавирус вызывает у детей мультисистемный воспалительный синдром – заболевание, которое вызывает воспаление в стенках артерий и может затруднить снабжение крови к сердцу.

Стоит ли вакцинировать детей против коронавируса

Хотя COVID-19 опаснее для пожилых людей, дети и молодые люди также могут серьезно заболеть. Особенно сейчас замечают рост госпитализаций с COVID-19 среди детей.

Кроме этого, если ребенок заболеет COVID-19, существует высокий риск, что он может быть носителем инфекции и подвергнуть опасности незащищенные слои населения. Поэтому детская вакцинация помогает снизить этот риск.