Отец запретил вакцинироваться

Девушка попыталась привиться в местном пункте вакцинации, но ей отказали и объяснили, что она должна получить разрешение от обоих родителей.

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Мать студентки сразу дала разрешение на иммунизацию против коронавируса. Но живущий отдельно отец не поддержал выбор девушки и отказался давать согласие. Поэтому девушка обратилась в суд.

Суд поддержал девушку

Отец на слушание дела не явился. Девушка объяснила, что занимается разными видами спорта и хочет вернуться к нормальной жизни. Поэтому она хочет вакцинироваться, чтобы иметь душевный покой всех и сделать свой вклад в искоренение пандемии. Судья встал на сторону девушки-подростка, которая получит первую дозу вакцины через несколько дней.

Это еще один случай в Италии, когда причиной для обращения в суд стало отсутствие согласия на вакцинацию одного из родителей или обоих родителей.

Ранее в ВОЗ сделали заявление о работе школ во время пандемии. Эксперты отмечают, что именно учебные заведения являются движущей силой эпидемии и добавляют, что нужно начинать вакцинировать детей.