Трихофагия, которую также называют синдромом Рапунцель – это психическое расстройство, при котором человек начинает есть волосы (и не обязательно свои). Врачи из Великобритании описали клинический случай, когда пробка в желудке была настолько большой, что сформировала "слепок" органа.

Девушка полностью забила желудок волосами

17-летняя девушка обратилась в отделение неотложной помощи после обморока. Медики не нашли никаких травм головы, но обратили внимание на выпуклое образование в левом подреберье. Пациентка сообщила, что последние пять месяцев ее мучают боли в животе, которые усилились за две недели до обморока.

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Компьютерная томография показала, что желудок сильно растянут какой массой-то, кроме того, был обнаружен разрыв в стенке органа. Выяснилось, что девушка страдает трихотиломанией – желанием постоянно выдергивать волосы, и связанной с ней трихофагией.

Врачи провели операцию и удалили клубок волос, который был настолько большим, что сформировал слепок всего желудка. Сейчас девушка чувствует себя хорошо и получает психиатрическую помощь.

Что известно о трихофагии

По данным Национальной организации по редким заболеваниям, трихотиломанией страдают от 0,5% до 3% людей в некоторые моменты жизни. Синдромом Рапунцель страдают от 10% до 30% этих пациентов, и только у 1% образуется волосяная масса в желудке. "Хвост" этого скопления простирается в кишечник.

Если патологию вовремя не выявить, она может привести к летальному исходу. Так, в 2017 году 16-летняя девочка с трихофагией умерла после того, как собственный клубок спровоцировал развитие серьезной инфекции.