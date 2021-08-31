Девушка на год потеряла чувство голода из-за инсульта: детали происшествия

В Канаде 28-летняя девушка, которая перенесла инсульт, на год потеряла чувство голода. До сих пор подобного ученые не фиксировали, это первый случай в истории.

Необычное состояние описала группа врачей во главе с доктором Данг Хоа Нгуеном из Монреальского университета Канады.

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В прошлом году пациентка пережила инсульт

Больная возрастом 28 лет поступила в клинику в прошлом году с параличом правой стороны тела и явными нарушениями речи.

С помощью МРТ специалисты диагностировали ишемический инсульт левой островной части. Это состояние возникает, когда приток крови к части мозга прекращается более чем на несколько секунд и мозг перестает получать питательные вещества.

Пациентке вовремя оказали необходимую помощь

Через 11 дней девушка выздоровела и была выписана. Однако через 6 месяцев после болезни она поняла, что перестала испытывать чувство голода.

Специалисты из университета Монреаля обследовали ее и обнаружили, что ее организм не испытывал никаких физиологических сигналов о том, что время есть (в частности, звуков кишечника).

Через 16 месяцев после инсульта пациентка вернулась к врачам для нового исследования и сообщила им, что за месяц чувство голода к ней вернулось.

За все время женщина похудела на 13 кг (с 73 до 60 кг), но никаких других симптомов не было.

Выводы врачей

Потеря чувства голода не была связана с приемом лекарств, употреблением психоактивных веществ или клиническим расстройством и длилась 15 месяцев,

– подчеркивается в исследовании.

Медики связали проблему непосредственно с нарушением кровообращения головного мозга и отметили, что это был первый случай, описанный в медицинской литературе.

Островная часть обычно оценивает физиологическое состояние тела, играя важную роль в обработке вкусовых сигналов и участвуя в контроле аппетита и энергетическом балансе.

Учитывая то, что ее функция была нарушена, вероятно, она вызвала дисбаланс в вегетативной нервной системе.

Эта же судьба связана с парасимпатической нервной системой, и, в целом, повреждения этих путей может негативно повлиять на способность чувствовать голод.