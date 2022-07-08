Молодая девушка умерла из-за укуса комара в лоб

В Великобритании девушка умерла после того, как ее укусил комар прямо в лоб. Оказалось, он переносил опасную инфекцию.

Трагический случай

21-летнюю британку из Бери-Сент-Эдмундс, графство Саффолк укусил комар, переносивший смертельную инфекцию – возбудитель болезни попал в кровь и очень быстро добрался до мозга.

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Умершую звали Ориана Пеппер, она была пилотом-стажером. Девушка отправилась в Антверпен, чтобы сдать экзамены и там ее в лоб укусил комар.

Как развивалось заболевание

Вскоре она попала в больницу, где врачи прописали антибиотики. Лекарство не сработало – состояние девушки ухудшалось, через два дня она потеряла сознание на глазах своего бойфренда.

Муж отвез ее в больницу, и чуть меньше, чем через две недели девушка умерла. Вскрытие показало, что смерть наступила из-за септической эмболии.

Старший коронер Саффолка Найджел Парсли связал ее смерть комаром.

"Инфекция проникла в кожу Орианы после укуса насекомого. Затем она попала в сонную артерию и привела к септической эмболии (острое закрытие просвета кровеносного сосуда) в ее мозге", – заявил эксперт.

Он добавил, что раньше с подобным на практике никогда не сталкивался.

Какие болезни могут переносить комары

Среди ключевых инфекций, которые возможны при контакте с комарами: