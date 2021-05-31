Глобальна продовольча компанія визнала проблему у внутрішній презентації, яку побачили журналісти Financial Times. У презентації освітлили статистику деяких з найшкідливіших для здоров'я продуктів, які виробляються і продаються брендами, що належать Nestlé.

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Деякі з наших категорій і продуктів ніколи не будуть "здоровими", скільки б ми їх не оновлювали,

– заявила компанія в презентації, яку побачили вищі керівники Nestlé.

Визначення "здоровий" задля презентації взяли з австралійської рейтингової системи, яка оцінює продукти за п'ятизірковою шкалою і використовується міжнародними дослідниками. Продукт вважається корисним, якщо набирає не менше 3,5 зірок.

Ми значно поліпшили наші продукти, але наш портфель, як і раніше, відстає від зовнішніх визначень здоров'я в умовах, коли тиск регулювальних органів і вимоги споживачів стрімко ростуть,

– йдеться в презентації.

Журналісти Insider одразу звернулися до Nestlé, але там від коментарів поки що утримались. Попри це, у презентації конкретно назвали декілька шкідливих продуктів.

Порція піци пепероні Hot Pockets містить колосальні 48% добової норми натрію,

На другому місці піца DiGiorno, яка містить 40% добової норми натрію.

Напій San Pellegrino зі смаком апельсина містить 7,1 грамів цукру на 100 мілілітрів,

Сухе молоко Nesquik Strawberry зі смаком полуниці містить 14 грам цукру в 14-грамовій порції. Тим часом у рекламі кажуть, що воно ідеально підходить для дитячого сніданку.

Попри це, у матеріалі йдеться, що вчені з Nestlé роками намагалися з'ясувати, як зменшити вміст солі й цукру, не змінюючи смаковий профіль продукції. Але насправді це досить важко виконати.