Вчені підтвердили, що антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2 у кожного слабшають з різною швидкістю. Але цікаво, що в одних вони можуть триматися всього кілька днів, а в інших – впродовж десятиліть.

Окрім цього, люди з низьким рівнем нейтралізуючих антитіл можуть бути захищені від COVID-19, якщо у них є стійкий Т-клітинний імунітет. До такого висновку прийшли вчені з Медичної школи Duke-NUS, Національного центру інфекційних захворювань (NCID) і Агентства з науки, технологій та досліджень (A * STAR) Infectious Diseases Labs.

До теми Виявили антитіла, які можуть захищати від різних варіантів COVID-19

Як проводилось дослідження

Команда спостерігала за 164 пацієнтами з COVID-19 в Сінгапурі впродовж 6 – 9 місяців, аналізуючи їхню кров на нейтралізуючі антитіла проти SARS-CoV-2, наявність Т-клітин і сигнальних молекул імунної системи.

Згодо вчені використали ці дані для створення алгоритму машинного навчання, аби прогнозувати траєкторії нейтралізуючих антитіл людей з плином часу.

Ключовий висновок цього дослідження полягає в тому, що тривалість життя функціональних нейтралізують антитіл проти SARS-CoV-2 може сильно відрізнятися, і важливо контролювати це на індивідуальному рівні,

– заявив автор-кореспондент дослідження, професор Ван Лінфа з Duke-NUS.

Команда вчених змогла розділити людей на 5 груп залежно від того, як довго зберігалися їхні антитіла:

Перша група, у якій ніколи не виявляли нейтралізуючих антитіл (негативна група) склала 11,6% від усіх пацієнтів в дослідженні. Група "швидко спадна" (26,8%) мала різні ранні рівні антитіл, які швидко зменшувалися. Група "повільно спадна" (29%) через 6 місяців показувала позитивний результат на антитіла. У "стійкій" групі (31,7%) рівень антитіл зазнав незначних змін до 180 днів. А у групі "відстроченої відповіді" (1,8%) спостерігалося помітне зростання нейтралізуючих антитіл під час пізнього одужання.

Хоча це дослідження було зосереджено на визначенні рівнів нейтралізують антитіл, які є частиною комплексної системи імунного захисту організму, іншим важливим аспектом ефективної імунного захисту є Т-клітинний імунітет.

Дослідження показало, що протестовані пацієнти, в тому числі з "негативної групи", показали стійкий Т-клітинний імунітет через 6 місяців після первинного зараження.

Отримані результати важливі при розробці програм вакцинації та стратегій виходу з пандемії.