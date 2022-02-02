Диабет и гипертонию смогут лечить одним препаратом

Выявили связь между диабетом и гипертонией. Оба заболевания идут бок о бок и очень часто развиваются у пациента одновременно.

Ученые нашли молекулярный механизм, контролирующий оба процесса. Вероятно, это поможет создать препарат для лечения сахарного диабета и гипертонии, а также обеспечить профилактику людям из группы риска.

Внимание Нашли новый способ, как блокировать все аутоиммунные заболевания и укрепить иммунитет

Мы обнаружили причину, открывающую возможности для новых стратегий лечения,

– заявил соавтор работы Джуллиан Патон из Оклендского университета.

Перспектива открытия

Ученые обнаружили, чтоодновременно контролирует уровень сахара в крови и АД. Все это координирует нервная система, получающая инструкции от картоидных телец, стимулируемых GLP-1.

Людям с гипертонией особенно тяжело контролировать уровень сахара в крови, но теперь появилась возможность справиться с двумя проблемами одновременно. Оба заболевания очень распространены в мире, и ежегодно статистика только усугубляется.

На данній момент ученые сообщили о старте тестирования безопасности и эффективности нового подхода для человека.

Тем временем, GLP-1 оказался не единственным биомаркером, заинтересовавшим ученых. В новых этапах исследований они проверят ряд других терапевтических мишеней, сочетающих диабет и гипертонию.

К слову, диабетом второго типа страдают более 400 миллионов человек в мире. Они используют только симптоматическое лечение, которое не всегда дает необходимый эффект. Поэтому новые стратегии лечения важны и необходимы.