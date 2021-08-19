Большое исследование

Аномалии рефракции (АР) – это формы нарушений зрения, при которой человеку сложно сфокусировать взгляд на каком-либо объекте. Чтобы оценить связь между диабетом у матери и риском развития АР у ребенка, исследователи проанализировали данные из национальных медицинских реестров Дании о всех детях, родившихся в период с 1977 по 2016 годы.

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В целом в исследовании приняли участие более 2,4 миллиона человек, из которых 56,4 тысячи родились от матерей с диабетом, в том числе гестационным. Наблюдение за состоянием здоровья участников велись или до момента диагностирования у них АР, или по достижению 25 лет.

Как диабет матери влияет на зрение ребенка

Ученые обнаружили, что с 1997 года число детей, родившихся у женщин с этим эндокринным заболеванием, увеличилось с 0,4% до 6,5% в 2016 году.

Кроме того, материнский диабет повышал вероятность развития у ребенка в будущем близорукости, дальнозоркости или астигматизма на 39% по сравнению с детьми от женщин без этого диагноза.

Особенно уязвимы оказались дети, родившиеся у женщин с осложнениями, связанными с диабетом – риск развития АР у них был вдвое выше по сравнению с детьми матерей с этим заболеванием, но без осложнений.

Авторы исследования считают, что повышенная вероятность развития этой патологии у детей связана с высоким уровнем сахара в крови у беременных, который может также повысить глюкозу в крови будущего ребенка. Это может способствовать повреждению сетчатки, зрительного нерва и изменении формы глаз, что в перспективе приведет к аномалии рефракции.