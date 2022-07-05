Можно ли с помощью флюорографии выявить рак легких
Источник:NCBI
Флюорография не эффективна для выявления рака лёгких на ранних стадиях. Медики рекомендуют другие способы скрининга для людей из групп риска.
Время имеет значение
Рак легких – одно из самых распространенных онкологических заболеваний. В большом количестве случаев это заболевание выявляют на поздних стадиях.
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Из-за высокой смертности на поздних стадиях очень важно обнаруживать опухоль раньше. К сожалению, в большинстве ситуаций рак легких не вызывает никаких симптомов, пока опухоль не станет большой или пока не появятся метастазы. Поэтому учёные ищут методы для ранней диагностики заболевания.
Насколько эффективна флюорография в диагностике рака
Большие исследования показали, что проведение рентгенографии не уменьшает риск умереть от рака легких, при этом рентгенография не помогала даже курильщикам, у которых риск заболеть раком легких значительно выше. В связи с результатами этих исследований сейчас все основные онкологические организации в мире не рекомендуют проводить скрининг с помощью рентгенографии или флюорографии.
Как проводить скрининг
В настоящее время в качестве скрининга активно применяется низкодозовая компьютерная томография (КТ). В отличие от обычной компьютерной томографии, лучевая нагрузка при проведении обследования уменьшается в несколько.
Также немного снижается качество получаемой картинки, но при низкодозовой КТ все равно она получается трехмерной и более точной: именно эта разница позволяет обнаруживать опухоли еще раньше и точнее. Очень важно, что этот метод имеет не только теоретические предпосылки для того, чтобы быть лучше, но и уже показал, что снижает риск умереть от этого заболевания у людей с повышенным риском рака легких.
Кому нужно проводить скрининг
Проводить скрининг рака легких необходимо у людей с повышенным риском. Чаще всего к этой группе относят, исходя из следующих факторов:
- возраст 55 – 75 лет;
- человек продолжает курить или бросил менее 15 лет назад;
- индекс курения >30 (количество выкуриваемых сигарет в день надо умножить на стаж курения (годы) и разделить на 20).