Можно ли с помощью флюорографии выявить рак легких

Флюорография не эффективна для выявления рака лёгких на ранних стадиях. Медики рекомендуют другие способы скрининга для людей из групп риска.

Время имеет значение

Рак легких – одно из самых распространенных онкологических заболеваний. В большом количестве случаев это заболевание выявляют на поздних стадиях.

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Из-за высокой смертности на поздних стадиях очень важно обнаруживать опухоль раньше. К сожалению, в большинстве ситуаций рак легких не вызывает никаких симптомов, пока опухоль не станет большой или пока не появятся метастазы. Поэтому учёные ищут методы для ранней диагностики заболевания.

Насколько эффективна флюорография в диагностике рака

Большие исследования показали, что проведение рентгенографии не уменьшает риск умереть от рака легких, при этом рентгенография не помогала даже курильщикам, у которых риск заболеть раком легких значительно выше. В связи с результатами этих исследований сейчас все основные онкологические организации в мире не рекомендуют проводить скрининг с помощью рентгенографии или флюорографии.

Как проводить скрининг

В настоящее время в качестве скрининга активно применяется низкодозовая компьютерная томография (КТ). В отличие от обычной компьютерной томографии, лучевая нагрузка при проведении обследования уменьшается в несколько.

Также немного снижается качество получаемой картинки, но при низкодозовой КТ все равно она получается трехмерной и более точной: именно эта разница позволяет обнаруживать опухоли еще раньше и точнее. Очень важно, что этот метод имеет не только теоретические предпосылки для того, чтобы быть лучше, но и уже показал, что снижает риск умереть от этого заболевания у людей с повышенным риском рака легких.

Кому нужно проводить скрининг

Проводить скрининг рака легких необходимо у людей с повышенным риском. Чаще всего к этой группе относят, исходя из следующих факторов: