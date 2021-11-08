Диагностировали первый случай астмы, вызванный глобальным потеплением

Врач из Канады поставил 70-летней пациентке диагноз "астма, вызванная изменениями климата". По его словам, это первый такой диагноз в мире.

Первый случай астмы из-за изменения климата

Врач неотложной медицинской помощи Кайл Меррит работает в больнице Кутеней Лейк в Нельсоне, Британская Колумбия. В июне к нему обратилась 70-летняя пациентка с затрудненным дыханием.

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Именно в то время в регионе фиксировали аномальную жару (49 градусов по Цельсию), которая унесла жизни по меньшей мере 595 человек. По словам Меррита, он заметил, что от жары больше всего страдали люди, которые уже имеют проблемы со здоровьем и из наименее защищенных слоев населения.

Женщина, у которой диагностировали астму из-за изменения климата, имела диабет и сердечную недостаточность, а также жила в трейлере без кондиционера. Из-за жары ее проблемы со здоровьем обострились.

Если мы не смотрим на основную причину, а только лечим симптомы, мы будем отставать все дальше и дальше,

– отметил врач.

Именно поэтому он поставил пациенту диагноз, связанный с глобальным потеплением. Он надеялся, что другие врачи тоже задумаются над здоровьем их пациентов и изменением климата.

Негативное влияние на психическое здоровье

Меррит говорит, что он видел, как у многих пациентов, которые уже страдали от депрессии или тревоги, ухудшились симптомы во время сезона лесных пожаров. Этот дым даже вызвал воспоминания у пациента, который боролся с посттравматическим стрессовым расстройством, когда он был солдатом.

Также ранее ученые пришли к выводу, что на появление коронавируса SARS-CoV-2 могли повлиять изменения климата. Ученые собрали доказательства.