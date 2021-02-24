На Закарпатье врачи, которые работают с больными COVID- 19 пациентами, регистрируют изменение течения болезни. Все чаще симптомами являются диарея, рвота и глухота, ранее подобные признаки не возникали у ковидных пациентов.

В Украине, вероятно, уже циркулируют мутировавшие версии коронавируса

Директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный во время брифинга рассказал, что медики все чаще фиксируют инфицирования мутировавшим коронавирусом.

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Анатолий Пшеничный "Медики, которые работают с ковиднимы больными, говорят о мутации вируса, в частности, называют нехарактерные симптомы – это рвота, диарея и глухота. Если раньше, еще полгода назад, речь шла о потере обоняния и вкуса, то сейчас COVID-19 проявляется по-другому".

Да, по его словам, если раньше у единиц фиксировались такие проявления, как рвота, диарея – сейчас это стало происходить чаще. Также медики говорят о нарушении слуха, такой тугоухости.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Вирус адаптировался к лечению

Кроме этого, заявил Пшеничный, по словам медиков, прошла не только мутация вируса, но и адаптация к лечению.

А натолий Пшеничный "COVID-19 сейчас не столь чувствителен к тем методам лечения, которыми мы пользовались еще пару месяцев назад. Поэтому так много тяжелых пациентов в больницах. Также медики отмечают другую быстротечность процесса болезни, вызванной мутировавшим коронавирусом".

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Ситуация с коронавирусом в Закарпатье: коротко

По состоянию на 24 февраля 2021 года в Закарпатье официально заболели COVID-19 более 38 тысяч человек.

В частности, со вчерашнего болезнь подтвердили 389 пациентам.

Медицинская система в области перегружена, больницы переполнены больными.

Из 17 больниц, принимающих больных COVID-19, 6 – заполнены на 100%.

Справка! С начала пандемии в мире зафиксировали десятки тысяч различных вариантов SARS-CoV-2. Полная открытая база данных – Национального центра биотехнологической информации (США) – содержит геномы уже более 38 тысяч вариаций SARS-CoV-2 с разных частей света. Но в ней нет ни одного украинского образца.



Источник Институт молекулярной биологии и генетики