Диарея и глухота: на Закарпатье медики заявили о новых симптомах мутировавшего COVID-19
На Закарпатье врачи, которые работают с больными COVID- 19 пациентами, регистрируют изменение течения болезни. Все чаще симптомами являются диарея, рвота и глухота, ранее подобные признаки не возникали у ковидных пациентов.
Источник:Укринформ
В Украине, вероятно, уже циркулируют мутировавшие версии коронавируса
Директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный во время брифинга рассказал, что медики все чаще фиксируют инфицирования мутировавшим коронавирусом.
К теме В Украине сделали первую прививку от COVID-19 фото
Да, по его словам, если раньше у единиц фиксировались такие проявления, как рвота, диарея – сейчас это стало происходить чаще. Также медики говорят о нарушении слуха, такой тугоухости.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
Вирус адаптировался к лечению
Кроме этого, заявил Пшеничный, по словам медиков, прошла не только мутация вируса, но и адаптация к лечению.
Обратите внимание На грани коллапса: в Закарпатье ежедневно госпитализируют по 200 больных COVID-19
Ситуация с коронавирусом в Закарпатье: коротко
- По состоянию на 24 февраля 2021 года в Закарпатье официально заболели COVID-19 более 38 тысяч человек.
- В частности, со вчерашнего болезнь подтвердили 389 пациентам.
- Медицинская система в области перегружена, больницы переполнены больными.
- Из 17 больниц, принимающих больных COVID-19, 6 – заполнены на 100%.
Поделиться новостью