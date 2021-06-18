Диарея: почему возникает и что делать

Понос, или диарея, периодически случается с каждым. К счастью, обычно страдания не затягиваются, но несколько мучительных часов или дней нужно как-то пережить.

О поносе говорят, когда испражнения становятся непривычно жидкими, а позывы в туалет – частыми, как правило, не менее трех раз в сутки. В большинстве случаев понос проходит без вмешательства врачей в течение нескольких суток или быстрее.

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Причины поноса разнообразны. Обычно это вирусные или бактериальные инфекции, непереносимость пищевых продуктов, однако его могут вызвать злоупотребление алкоголем, прием антибиотиков или некоторых других лекарств, стресс и другие факторы.

Что делать при диарее

Пить достаточное количество жидкости

При легкой диарее это основной метод лечения. При поносе человек теряет много воды, это необходимо компенсировать, нужно не допустить обезвоживания. Восполнять потерю жидкости лучше не простой водой, а растворами, содержащими соль и глюкозу – это позволяет жидкости задерживаться в организме.

В аптеках продаются специальные порошки, из которых легко сделать раствор для восстановления водно-солевого баланса. Другой, менее эффективный вариант – пить разбавленный натуральный сок с солеными крекерами. Лучше не употреблять кофе и газированные напитки.

При тяжелом обезвоживании необходима помощь профессионалов: может понадобиться внутривенное вливание жидкостей.

Следить за питанием

При отсутствии аппетита при поносе предпочтение отдается жидкостям, из еды хорошо подходят приготовленные овощи (в первую очередь крахмалистые, например, картофель и цуккини), макаронные изделия, каши (рис, пшеница, овёс), супы, белый хлеб. В пищу нужно добавлять соль. Дополнительно можно есть соленые крекеры, бананы. Питаться лучше небольшими порциями.

При необходимости принимать лекарства

Существуют безрецептурные препараты для остановки поноса (например, лоперамид). Они влияют не на причину проблемы, а на ее механизмы, тормозят движение кишечника. Их не следует применять, если температура тела превышает 38 градусов или в испражнениях появилась кровь.

Антибактериальные препараты чаще не нужны при поносе, в некоторых случаях они могут ухудшить его течение. Они могут быть рекомендованы в случае частых (более восьми раз в день) позывов, обезвоживания, симптомов более недели, при ослабленном иммунитете и во время лечения в стационаре. Решение о назначении принимает врач.

Не распространять инфекцию

Поскольку причиной поноса чаще является инфекция, необходимо принять меры, чтобы она не передалась другим. Для этого нужно:

Часто мыть руки с мылом.

Стирать одежду и постельное белье, загрязненное фекалиями или рвотными массами, отдельно от других вещей в горячей воде.

Мыть сиденье унитаза, ручки кранов, дверные ручки и поверхности ежедневно.

Нельзя: