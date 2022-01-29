Диета способна снизить уровень холестерина не хуже, чем статины

Эксперимент наглядно доказал, что диета может значительно улучшить состояние при повышенном холестерине. Проблема лишь в том, чтобы человек изменил свои вкусовые привычки.

Это первое в своем роде исследование, доказывающее, что диета также эффективна для снижения уровня холестерина, как и статины.

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В отличие от препаратов, питание не имеет побочных эффектов, но тоже способно быстро скорректировать состояние пациентов,

– отметили авторы исследования.

По статистике, повышенный уровень холестерина встречается у каждого второго взрослого старше 50 лет.

Детали исследования

В рамках короткого эксперимента, который длился 30 дней, ученые зафиксировали снижение так называемого плохого холестерина – липопротеинов низкой плотности – в среднем на 9%, хотя у некоторых участников показатели сократились более чем на 30%.

Участники питались органическими цельными продуктами, и снеками, которые содержали пищевые волокна, омега-3 и антиоксиданты.

Наблюдаемые изменения на уровне холестерина всего за месяц благодаря корректировке питания очень значительны и могут изменить существующие стратегии профилактики.

Питание влияет на пять из семи модифицированных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, однако заставить пациентов изменить пищевые привычки очень сложно,

– прокомментировала соавтор работы Элизабет Клодас.

Авторы надеются, что дальнейшие исследования помогут людям пересмотреть свое отношение к питанию и разнообразить его, в частности, особое внимание будут уделять цельнозерновым продуктам, орехам (особенно грецким), зелени, овощам и фруктам.