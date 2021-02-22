Диета с высоким содержанием фруктозы может повредить иммунную систему: исследование
Ученые из Лондона обнаружили, что диета с высоким содержанием сахарной фруктозы может препятствовать правильному функционированию иммунной системы.
Источник:Nature Communications
Фруктоза обычно содержится в сладких напитках, сладостях, полуфабрикатах и широко используется в производстве пищевых продуктов.
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Ее употребление часто связано с ожирением, диабетом 2 типа и неалкогольной жировой болезнью печени. И за последние годы потребление этого вещества во всех развитых странах значительно возросло. Однако понимание влияния фруктозы на иммунную систему людей, которые потребляют ее в больших количествах, было ограниченным до сих пор.
Новое исследование показывает, что фруктоза вызывает воспаление иммунной системы. И вследствие этого производится более реактивные молекулы, связанные с воспалением. В дальнейшем это может привести к повреждению клеток и тканей, нарушению работы органов и систем организма.
Кроме этого, исследование дает более глубокое понимание того, как фруктоза может быть связана с диабетом и ожирением. Поскольку воспаление часто связано с ожирением.
Наше исследование является захватывающим, потому что оно продвигает нас на шаг вперед к пониманию того, почему некоторые диеты могут привести к ухудшению здоровья,
– сказала доктор медицинской школы "Науки о здоровье населения" (PHS) Эмма Винсент.
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