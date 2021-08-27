"Дия" завершила бета-тестирование COVID-сертификата: сколько украинцев его получили

Для генерации сертификата нужен биометрический паспорт и цифровая подпись. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Обратите внимание ЕС готов принимать украинские электронные COVID-сертификаты с 20 августа

Он напомнил, что через приложение сгенерировать подпись и получить сертификаты могут все, кто получил 2 дозы вакцины, и имеет ID-паспорт и/или биометрический загранпаспорт. Сейчас ковидные сертификаты в приложении "Дия" сгенерировали почти 300 тысяч украинцев.

Федоров также уточнил, что для генерации сертификата нужна электронная подпись "Дия.Подпись". Сейчас – это единственная возможность получить законную юридическую электронную подпись онлайн без посещения госорганов.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы можно было сгенерировать сертификат и на портале "Дия", используя другие виды электронной подписи", – добавил вице-премьер.

Как сгенерировать сертификат в приложении "Дия"? В обновленной версии приложения "Дия" надо нажать "Услуги" и выбрать "COVID-сертификат", далее "Получить сертификат". С помощью "Дия.Подпись" подписать запрос на передачу данных из Электронной системы медицинских записей. Это занимает всего одну минуту, генерирование подписи будет происходить по сопоставлению с биометрией лица в имеющихся реестрах.

Федоров рассказал, что некоторые пользователи сталкивались с проблемами при попытке сгенерировать документ. Ряд трудностей был и потому, что врач не внес корректно информацию о 2 дозах (что можно понять из-за сумасшедшей нагрузки на наших дорогих врачей), рассказал министр.

По его информации, сейчас электронная Дия.Подпись работает стабильно. А 500 тысяч украинцев сгенерировали ее меньше чем за неделю. Однако в службу поддержки все еще обращаются люди, у которых возникают проблемы. Поэтому Федоров попросил свою команду "максимально оперативно" отреагировать на каждый вопрос и помочь найти проблему.

"Поэтому пишите. Мы не остановимся, пока результат отображения не будет 100% успешным", – подчеркнул он.

Бета-тестирование сертификатов завершили

До 20 августа COVID-сертификат в приложении "Дия" был только на стадии тестирования и был доступен небольшой группе граждан. Каждому вакцинированному жителю Украины выдавали бумажное международное свидетельство о вакцинации. Тестирование COVID-сертификата для iOS начали еще 1 июля.

Источник: "РБК-Украина"

Кроме этого, в Минцифры также объявили о том, что завершили бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дия". Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг в ведомстве Мстислав Баника.

Он отметил, что теперь бета-тестировщикам придется удалить тестовую версию "Дия" и установить обычную из AppStore, Google Play или Huawei AppGallery. Если этого не сделать, то сертификат в бета-приложении не будет действительным.

Пост Михаила Федорова:

Ковидные сертификаты в приложении "Дия" сгенерировали почти 300 000 украинцев. Напомню, что через приложение сгенерировать подпись и запросить сертификаты могут все, кто получил 2 дозы вакцины, и имеет ID-паспорт и/или биометрический заграничный паспорт (наличие такого/таких паспортов свидетельствует о том, что информация о вас есть в демографическом реестре, а значит, есть возможность создать электронную подпись на основе технологии фото ID, когда биометрия лица проверится с биометрией на фото в реестре). А для генерации ковидного сертификата нужна именно юридическая подпись согласно закону, потому что это медицинский документ. И Дия.Подпись – это единственная возможность получить законную юридическую электронную подпись онлайн, без посещения госорганов.

Мы сейчас работаем над тем, чтобы можно было сгенерировать сертификат и на портале "Дия", используя другие виды электронной подписи. Были проблемы, с которыми сталкивались некоторые пользователи. Технология новая, и, конечно, возникали вопросы при считывании биометрии лица из-за плохого освещения, объектов на фоне, перегрузки реестров. Ряд проблем из-за того, что врач не внес корректно информацию о 2 дозах (что можно понять из-за сумасшедшей нагрузки на наших дорогих врачей). И все, кто принимал участие в бета-тестировании, удалите тестовую версию приложения, скачайте из маркета обновленную и создайте сертификат.

Сейчас подпись работает стабильно. 500 000 украинцев сгенерировали подпись меньше чем за неделю. Но мы видим, что в службу поддержки еще обращаются люди, у которых возникают проблемы. Я попросил команду отработать каждый запрос, который придет в комментарий к данному посту, максимально оперативно и помочь найти проблему. Поэтому пишите. Мы не остановимся, пока результат отражения не будет 100% успешным.