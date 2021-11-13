Некоторые группы племен контактируют с людьми и пытаются развить сферу туризма. При этом они полностью вакцинированы против коронавируса и требуют того же от путешественников.

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Это при том, что еще в 70-х годах эти люди жили в джунглях абсолютно в диких условиях. Увидев самолет, они бросали в него копьями, думая, что это монстр или призрак.

Неожиданная ситуация возникла во время съемок программы "Мир наизнанку". Один из гидов, который также является частью племени, попросил у съемочной группы продемонстрировать COVID-сертификат. На вопрос журналиста Гинто ответил, что сам вакцинирован, как и все его племя. По его словам, власть прививала даже самые отдаленные племена.

К слову, сам Гинто аж в 20-летнем возрасте узнал о существовании других народов.



Дмитрий Комаров демонстрирует COVID-сертификат и паспорт вакцинации / Скриншот из видео

Обратите внимание: Записаться на вакцинацию можно через семейного врача или сервис Helsi. Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или с помощью своего врача.

Как сгенерировать COVID-сертификат в приложении "Дия":