Диктор в метро в Киеве впервые закашлялся: перформанс ко Дню борьбы с раком легкого – видео

В киевском метро диктор внезапно закашлялся в конце объявления для пассажиров. Событие оказалось социальным перформансом ко Всемирному дню борьбы с раком легкого.

Его отмечают 1 августа. Организаторы акции решили так привлечь внимание к заболеванию, которое ежегодно диагностируют у примерно 13 тысяч украинцев.

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Проект "Диктор, который закашлялся"

Проект при поддержке Киевского метрополитена стал продолжением "Года осведомленности о раке легкого" от Roche Ukraine. Впервые в Украине объявления в метро использовали для социального перформанса.

Организаторы отмечают, что рак легкого – один из самых распространенных видов в мире и в Украине, но в информационном пространстве на эту проблему не обращают внимания.

Поэтому мы решили громко заявить о ней среди привычного шума прибытия поездов, разговоров пассажиров и объявлений в метро,

– сказал Максим Проскуров, директор департамента развития системы здравоохранения Roche Ukraine.

"О раке легкого невозможно молчать, ведь он ежегодно уносит жизни более 9 тысяч украинцев. Люди часто игнорируют симптомы, и около 70% пациентов попадают к врачу уже на поздних стадиях", – добавил он.

Как реагировали люди

На станциях звучали стандартные объявления вроде "Уважаемые пассажиры! В кассовом зале работают автоматы для оплаты проезда банковской карточкой". В конце сообщения диктор закашливался и призывал следить за своим здоровьем, обращать внимание на симптомы и регулярно посещать врача.



Инфостойка в метро / Фото Roche Ukraine

"О раке легкого надо говорить, чтобы как можно больше людей знали его симптомы и понимали важность ранней диагностики. Для нас было важно поддержать этот перформанс, тем более, киевским метро ежедневно пользуются около миллиона пассажиров", – отмечает начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

Для перформанса организаторы выбрали многолюдные станции киевского метро:

"Вокзальная";

"Левобережную";

"Театральную".

"Я просто ехала на работу и вдруг услышала этот кашель. Видела, как вокруг меня десятки людей насторожились и подняли головы. Теперь, если у меня появится кашель, я буду более внимательной, не буду списывать все на обычную простуду и позвоню семейному врачу" – сказала пассажирка Наталья.

Кашель – самый распространенный симптом рака

Кашель, который не проходит или усиливается, является одним из самых распространенных симптомов рака легкого. Он может быть признаком других заболеваний, однако при наличии этого симптома следует немедленно обратиться к врачу.

"Кашель можно легко перепутать с признаком других болезней и не предоставить ему существенного значения. Некоторые онкопациенты месяцами не обращали внимания даже на легкое покашливание, ведь были уверены, что это бронхит, простуда или следствие курения", – отметил Богдан Борисюк, заведующий отделением опухолей легких и средостения Национального института рака.

Год осведомленности о раке легкого – это информационный проект, имеющий целью повысить уровень знаний украинцев об этом заболевании, его первых признаках, группах риска, диагностике, профилактике и лечении. Узнать больше о раке легкого можно на сайте: stoplungcancer.org.ua.

Смотрите видео, как диктор закашлялся: