В больницы госпитализировали 5463 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, скончались 648 пациентов.

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От осложнений болезни, к сожалению, скончались 648 пациентов. В то же время удалось побороть недуг 9784 лицам.

Новый абсолютный максимум в Украине был всего сутки назад – когда зафиксировали 26 071 новых случаев.

Темпы тестирования населения

В течение 29 октября в Украине провели 142 277 теста на коронавирус разными методами, в частности:

методом ПЦР – 74 027,

методом ИФА – 20 592,

исследований экспресс-тестами на антиген – 47658.

Важно! С начала пандемии в Украине официально сообщили о 2 878 674 случаях инфицирования коронавирусом.



По состоянию на 28 октября выздоровели 2 421 495 человек. Жертвами коронавирусной болезни стали 66 852 жителей страны.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1616 случаев;

Винницкая область – 588 случаев;

Волынская область – 601 случай;

Днепропетровская область – 2164 случая;

Донецкая область – 1149 случаев;

Житомирская область – 1266 случаев;

Закарпатская область – 338 случаев;

Запорожская область – 1298 случаев;

Ивано-Франковская область – 781 случай;

Киевская область – 988 случаев;

Кировоградская область – 193 случая;

Луганская область – 522 случая;

Львовская область – 1702 случая;

Николаевская область – 696 случаев;

Одесская область – 2156 случаев;

Полтавская область – 1073 случая;

Ровненская область – 1199 случаев;

Сумская область – 1235 случаев;

Тернопольская область – 711 случаев;

Харьковская область – 1497 случаев;

Херсонская область – 1227 случаев;

Хмельницкая область – 1282 случая;

Черкасская область – 793 случая;

Черновицкая область – 682 случая;

Черниговская область – 1113 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал