Новый максимум: более 26,5 тысячи COVID-больных только за сутки

29 октября 2021 , 08:18
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Источник:

Минздрав

За последние сутки в Украине снова подтвердили более 26 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Это новый рекордный показатель за все время. Среди больных 1824 детей и 491 медработник.

В больницы госпитализировали 5463 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, скончались 648 пациентов.

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От осложнений болезни, к сожалению, скончались 648 пациентов. В то же время удалось побороть недуг 9784 лицам.

Новый абсолютный максимум в Украине был всего сутки назад – когда зафиксировали 26 071 новых случаев.

Темпы тестирования населения

В течение 29 октября в Украине провели 142 277 теста на коронавирус разными методами, в частности:

  • методом ПЦР – 74 027,
  • методом ИФА – 20 592,
  • исследований экспресс-тестами на антиген – 47658.
Важно! С начала пандемии в Украине официально сообщили о 2 878 674 случаях инфицирования коронавирусом.

По состоянию на 28 октября выздоровели 2 421 495 человек. Жертвами коронавирусной болезни стали 66 852 жителей страны.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 1616 случаев;
  • Винницкая область – 588 случаев;
  • Волынская область – 601 случай;
  • Днепропетровская область – 2164 случая;
  • Донецкая область – 1149 случаев;
  • Житомирская область – 1266 случаев;
  • Закарпатская область – 338 случаев;
  • Запорожская область – 1298 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 781 случай;
  • Киевская область – 988 случаев;
  • Кировоградская область – 193 случая;
  • Луганская область – 522 случая;
  • Львовская область – 1702 случая;
  • Николаевская область – 696 случаев;
  • Одесская область – 2156 случаев;
  • Полтавская область – 1073 случая;
  • Ровненская область – 1199 случаев;
  • Сумская область – 1235 случаев;
  • Тернопольская область – 711 случаев;
  • Харьковская область – 1497 случаев;
  • Херсонская область – 1227 случаев;
  • Хмельницкая область – 1282 случая;
  • Черкасская область – 793 случая;
  • Черновицкая область – 682 случая;
  • Черниговская область – 1113 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал

Автор: Аліна Оліховська