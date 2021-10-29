Новый максимум: более 26,5 тысячи COVID-больных только за сутки
Источник:Минздрав
За последние сутки в Украине снова подтвердили более 26 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Это новый рекордный показатель за все время. Среди больных 1824 детей и 491 медработник.
В больницы госпитализировали 5463 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, скончались 648 пациентов.
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От осложнений болезни, к сожалению, скончались 648 пациентов. В то же время удалось побороть недуг 9784 лицам.
Новый абсолютный максимум в Украине был всего сутки назад – когда зафиксировали 26 071 новых случаев.
Темпы тестирования населения
В течение 29 октября в Украине провели 142 277 теста на коронавирус разными методами, в частности:
- методом ПЦР – 74 027,
- методом ИФА – 20 592,
- исследований экспресс-тестами на антиген – 47658.
По состоянию на 28 октября выздоровели 2 421 495 человек. Жертвами коронавирусной болезни стали 66 852 жителей страны.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 1616 случаев;
- Винницкая область – 588 случаев;
- Волынская область – 601 случай;
- Днепропетровская область – 2164 случая;
- Донецкая область – 1149 случаев;
- Житомирская область – 1266 случаев;
- Закарпатская область – 338 случаев;
- Запорожская область – 1298 случаев;
- Ивано-Франковская область – 781 случай;
- Киевская область – 988 случаев;
- Кировоградская область – 193 случая;
- Луганская область – 522 случая;
- Львовская область – 1702 случая;
- Николаевская область – 696 случаев;
- Одесская область – 2156 случаев;
- Полтавская область – 1073 случая;
- Ровненская область – 1199 случаев;
- Сумская область – 1235 случаев;
- Тернопольская область – 711 случаев;
- Харьковская область – 1497 случаев;
- Херсонская область – 1227 случаев;
- Хмельницкая область – 1282 случая;
- Черкасская область – 793 случая;
- Черновицкая область – 682 случая;
- Черниговская область – 1113 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.