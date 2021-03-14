За сутки 13 марта вакцину против коронавируса получили 3 596 человек. Впрочем, днем ранее вакцинировали более 9 тысяч человек – в два раза больше.

Более 50 тысяч украинцев уже вакцинировали

За прошедшие сутки существенно снизилась динамика вакцинации против коронавируса. В целом с начала кампании вакцинации в Украине первую дозу вакцины получили 51 137 человек.

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Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область – 10 прививок;

Волынская область – 120 прививок;

Днепропетровская область – 80 прививок;

Донецкая область – 130 прививок;

Житомирская область – 110 прививок;

Закарпатская область – 210 прививок;

Запорожская область – 10 прививок;

Ивано-Франковская область – 214 прививок;

Киевская область – 260 прививок;

Кировоградская область – 90 прививок;

Луганская область – 370 прививок;

Львовская область – 80 прививок;

Николаевская область – 120 прививок;

Одесская область – 130 прививок;

Полтавская область – 82 прививки;

Ровненская область – 110 прививок;

Сумская область – 70 прививок;

Тернопольская область – 210 прививок;

Харьковская область – 120 прививок;

Херсонская область – 230 прививок;

Хмельницкая область – 270 прививок;

Черновицкая область – 290 прививок;

Черниговская область – 170 прививок;

Черкасская область – 110 прививок.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канал