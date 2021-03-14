Динамика упала вдвое: сколько украинцев получили прививку против коронавируса
За сутки 13 марта вакцину против коронавируса получили 3 596 человек. Впрочем, днем ранее вакцинировали более 9 тысяч человек – в два раза больше.
Источник:телеграм-канал "Коронавирус Инфо"
Более 50 тысяч украинцев уже вакцинировали
За прошедшие сутки существенно снизилась динамика вакцинации против коронавируса. В целом с начала кампании вакцинации в Украине первую дозу вакцины получили 51 137 человек.
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Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область – 10 прививок;
- Волынская область – 120 прививок;
- Днепропетровская область – 80 прививок;
- Донецкая область – 130 прививок;
- Житомирская область – 110 прививок;
- Закарпатская область – 210 прививок;
- Запорожская область – 10 прививок;
- Ивано-Франковская область – 214 прививок;
- Киевская область – 260 прививок;
- Кировоградская область – 90 прививок;
- Луганская область – 370 прививок;
- Львовская область – 80 прививок;
- Николаевская область – 120 прививок;
- Одесская область – 130 прививок;
- Полтавская область – 82 прививки;
- Ровненская область – 110 прививок;
- Сумская область – 70 прививок;
- Тернопольская область – 210 прививок;
- Харьковская область – 120 прививок;
- Херсонская область – 230 прививок;
- Хмельницкая область – 270 прививок;
- Черновицкая область – 290 прививок;
- Черниговская область – 170 прививок;
- Черкасская область – 110 прививок.
Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канал
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