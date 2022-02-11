Динозавр Долли

Палеонтологи совершили это открытие, исследовав окаменевшие кости шеи диплодоцида, огромного травоядного динозавра с длинной шеей, который жил на Земле в позднем юрском периоде.

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Ученые осматривали окаменелости динозавра, по имени Долли, найденные в штате более 30 лет назад, когда заметили необычные наросты, похожие на брокколи, на костях шеи рядом с которыми проходили воздушные мешки – они были частью дыхательной системы динозавров.

Наросты похожие на деформации, образуются и у современных птиц после респираторной инфекции.

Какая болезнь была у динозавра

Вероятно, Долли заболела чем-то вроде аспергиллеза – его вызывают споры плесневых грибков, которые попали в организм при дыхании. Инфекция распространилась по дыхательным путям и через воздушные мешки добралась до костей позвоночника.

Кажется, что Долли была очень похожа на больного человека: кашляла, чихала, ее бросало в жар. У нас у всех были такие же симптомы. Наверное, все мы когда-то чувствовали себя так же паршиво, как и Долли,

– отметили ученые.

Аспергилез смертелен для современных птиц без лечения. Но пока неизвестно, умер ли динозавр от этой болезни. Результаты исследования помогут исследователям понять, как подобные заболевания влияют на динозавров.