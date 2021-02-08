Директор ВОЗ похвалил Украину за борьбу с коронавирусом
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус считает, что Украина одна из первых начала борьбу с коронавирусом.
Источник:24 канал
Об этом он сообщил на Всеукраинском Форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
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Как ВОЗ относится к действиям Украины в борьбе с коронавирусом
Он пообещал, что ВОЗ будет продолжать оказывать поддержку для того, чтобы остановить распространение коронавируса и спасать жизни.
Помощь ВОЗ для Украины
Директор ВОЗ отметил, что организация старалась поддерживать все усилия и способствовала развитию мощностей лабораторий и улучшала средства, которые помогали противодействовать пандемии. ВОЗ также поддержало более 200 медицинских учреждений для того, чтобы помочь противодействовать туберкулезу и ВИЧ\СПИДу.
Этот вирус можно сдерживать, если соблюдать профилактические меры. И мы можем играть в этом свою отдельную роль. Я призываю вас продолжать в том же духе. Последний год мы усвоили, что те игры, которые выигрываются очень легко, впоследствии легко можно проиграть. И мы понимаем, что те смерти, которые сейчас случаются являются все более трагическими, поскольку уже доступна вакцина,
– сказал председатель ВОЗ
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