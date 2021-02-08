Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус считает, что Украина одна из первых начала борьбу с коронавирусом.

Об этом он сообщил на Всеукраинском Форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

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Как ВОЗ относится к действиям Украины в борьбе с коронавирусом

Он пообещал, что ВОЗ будет продолжать оказывать поддержку для того, чтобы остановить распространение коронавируса и спасать жизни.

Тедрос Аданом Гебреисус “ Я поздравляю Украину с теми ранними шагами и методами, к которым вы прибегли, чтобы противодействовать коронавирусу. Украина была одной из первых стран, которая разработала план готовности и ответа на пандемию. Мы благодарны правительству Украины за все те шаги, которые они предприняли для того, чтобы снизить распространение коронавируса ”.

Помощь ВОЗ для Украины

Директор ВОЗ отметил, что организация старалась поддерживать все усилия и способствовала развитию мощностей лабораторий и улучшала средства, которые помогали противодействовать пандемии. ВОЗ также поддержало более 200 медицинских учреждений для того, чтобы помочь противодействовать туберкулезу и ВИЧ\СПИДу.

Этот вирус можно сдерживать, если соблюдать профилактические меры. И мы можем играть в этом свою отдельную роль. Я призываю вас продолжать в том же духе. Последний год мы усвоили, что те игры, которые выигрываются очень легко, впоследствии легко можно проиграть. И мы понимаем, что те смерти, которые сейчас случаются являются все более трагическими, поскольку уже доступна вакцина,

– сказал председатель ВОЗ