В Ровенской области из головы женщины достали 9-сантиметрового гельминта

В Ровенской области женщина обратилась к врачам из-за образовавшейся на голове опухоли. Во время ее удаления хирург достал 9-сантиметрового гельминта.

В ведомстве отметили, что этот редкий случай заражения гельминтами произошел в Березновском районе Ровенской области.

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В конце июня пациентка обратилась к врачу с опухолью, расположенной на волосистой части головы, с момента удаления которой обнаружили гельминта вида Dirofilaria repens. Врач-хирург был удивлен, ведь это первый случай в его практике и в 2022 году на территории нашей области,

– отметили в центре.

Как уберечься от дирофиляриоза

"У больных животных самка гельминта рождает живых личинок – микрофилярий, которые во время укуса комара попадают в организм насекомого, где развиваются до инвазионной стадии и во время последующих укусов попадают к другим животным или людям, в теле которых продолжают развиваться и расти. Непосредственно от больных животных и людей подкожный дирофиляриоз не передается", – отмечают специалисты.

Чтобы уберечься от этого заболевания, медики советуют защищать себя и домашних животных от укусов комаров, применяя различные виды репеллентов, инсектицидов и фумигаторов, своевременно проводить дегельминтизацию домашним питомцам.

Дирофиляриоз в Украине

Заражение этим видом гельминтов называется дирофиляриозом. У людей, как правило, он проявляется либо подкожными узлами, либо узловыми поражениями легочной паренхимы, во многих случаях болезнь протекает бессимптомно. Паразит передается в основном через укусы комаров. Чаще всего их страдают мясоядные млекопитающие, в частности собаки, коты, лисы и т.д.

Первый случай дирофиляриоза в Украине был зафиксирован в 1996 году. С того времени постоянно увеличивается количество больных, считается, что в нашу страну это заболевание завезли из эндемичных стран больными дирофиляриозом собаками, которые и стали источником заражения для украинцев.