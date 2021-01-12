Вместо развлечений: в Диснейленде откроют пункт вакцинации от коронавируса
В калифорнийском парке развлечений Disneyland Resort откроют большой пункт вакцинации от COVID-19. Таким образом местные власти пытаются увеличить количество прививок среди американцев.
Новый пункт в Диснейленде заработает на этой неделе. Об этом сообщают власти округа Ориндж.
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Как получить вакцину
Округ Ориндж создает первый большой пункт распределения вакцин в Disneyland Resort в Анахайме,
– говорится в сообщении.
Чтобы получить вакцину в пункте Диснейленда, сначала необходимо зарегистрироваться в специальном приложении.
Вакцинация в США: что известно
- Американо-немецкая вакцина от Pfizer и BioNTech 11 декабря получила разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
- Кампания по массовой вакцинации против COVID-19 стартовала 14 декабря.
- 18 декабря в США одобрили второй препарат – вакцину от Moderna.
- Ожидалось, что 20 миллионов американцев будет вакцинировано до Нового года.
- Реалии показали лишь 4,2 миллиона человек, которые получили начальные дозы двухдозовой вакцины от Pfizer-BioNTech и Moderna.
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