В калифорнийском парке развлечений Disneyland Resort откроют большой пункт вакцинации от COVID-19. Таким образом местные власти пытаются увеличить количество прививок среди американцев.

Новый пункт в Диснейленде заработает на этой неделе. Об этом сообщают власти округа Ориндж.

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Как получить вакцину

Округ Ориндж создает первый большой пункт распределения вакцин в Disneyland Resort в Анахайме,

– говорится в сообщении.

Чтобы получить вакцину в пункте Диснейленда, сначала необходимо зарегистрироваться в специальном приложении.

Важно! США занимает первое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. В частности, с начала пандемии в стране зафиксировали 22,6 миллиона случаев заболевания, из них 370 тысяч человек – умерли.

Вакцинация в США: что известно