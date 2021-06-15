Шигеллы передаются фекально-оральным путем. Это означает, что вирус попал с фекалиями одного человека, например, в воду, эту воду выпил другой человек и в его организм попал вирус.

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Через пищу бактерии передаются, если мясо, которое съел человек, плохо приготовили и в нем остались шигеллы. Также бактерии могут попасть в организм, если плохо мыть руки после туалета или смены подгузников.

Группы риска

Дети. Чаще всего дизентерией болеют дети. Они могут заболеть в саду или школе.

Путешественники. Люди, которые ездят в развивающиеся страны с плохими санитарными условиями. Они могут заразиться через воду, пищу или зараженные поверхности.

Люди, которые занимаются анальным сексом. Бактерия может попасть в организм человека, если был секс с зараженным человеком.

Люди с ослабленным иммунитетом. Тяжелая форма дизентерии способна распространиться в кровь, что может быть опасным для жизни.

Как не подхватить дизентерию

Вакцины от дизентерии не существует, но есть правила, которые могут снизить риск распространения инфекции:

часто мыть руки водой и мылом не менее 20 секунд: всегда после посещения уборной, после общения с животными, улицы, анального секса;

наблюдать за маленькими детьми, тщательно ли они моют руки;

правильно выбрасывать грязные подгузники: класть их в урну в пакете, после чего мыть руки;

дезинфицировать места смены подгузников;

не пускать детей с диареей в детские учреждения, игровые группы или школы;

не пить воду из прудов, озер или неочищенных бассейнов;

избегать секса с людьми, у которых есть или недавно была диарея.

Симптомы дизентерии

Симптомы обычно начинаются через день или два после заражения и продолжаются четыре-пять дней. Они могут быть такими:

диарея (иногда с кровью и слизью);

жар;

боль в животе;

потребность опустошить кишечник, даже если он пустой.

Лечение дизентерии

Для диагностики берут образец кала и проверяют, есть ли в нем бактерии. Дизентерия обычно проходит сама через четыре-пять дней. Больным людям рекомендуют пить много воды, чтобы не возникло обезвоживание. Оно может произойти из-за того, что вместе с калом выводится много воды.

Обсудить прием любых лекарств нужно с врачом: только он может точно сказать, что вам подойдет.

Некоторые лекарства могут помочь справиться с диареей. Например, лекарства с субсалицилатом висмута, они уменьшают частоту дефекации и в целом продолжительность болезни. Но нельзя принимать детям, беременным или людям с аллергией на аспирин.

Если у человека кровавая диарея, то ему нельзя принимать лекарства типа лоперамида или с комбинацией дифеноксилата и атропина. Их не рекомендуют использовать, так как они могут снизить способность организма избавляться от бактерий и ухудшить состояние.

При тяжелой дизентерии назначают антибиотики, они могут уменьшить продолжительность болезни. Также их используют для лечения младенцев, пожилых людей и людей с ВИЧ-инфекцией. Но назначить их может только врач, не стоит покупать их самому.