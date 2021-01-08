В Стэнфорде разрабатывают однофазную вакцину против коронавируса. Ее можно будет хранить при комнатной температуре.

Появление такой вакцины поможет обеспечить массовую вакцинацию против коронавируса в небогатых странах с высокой заболеваемостью. Об этом сообщает пресс-служба Стэнфордского университета.

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В чем особенность новой вакцины против COVID-19

Новый препарат создали на основе наночастиц белка ферритина. Ранее такую ​​схему использовали для разработки вакцины против Эбола. Ученые соединили наночастицы ферритина с модифицированными версиями спаечного белка SARS-CoV-2.

К слову, вакцины от Moderna и Pfizer имеют РНК возбудитель вируса. Такие препараты производятся быстрее, но дороже и требуют двухэтапной прививки.

Результаты первых испытаний достаточно обнадеживающие

На моделях мышей вакцины с укороченным спаечным белком показали наибольшую эффективность для выработки нейтрализующих антител.

Уровень нейтрализующих антител у вакцинированных грызунов оказался примерно вдвое выше, чем у людей, переболевших COVID-19.

Введения второй дозы еще больше усилило иммунный ответ.

Разработчики стремятся сохранить свойства вакцины для хранения при комнатной температуре и рассматривают способ производства лекарств в виде порошка.

Пока исследования только в начале пути и ученые понимают, что другие вакцины-кандидаты гораздо быстрее попадут на рынок. Разработка вакцины четко ориентирована на бедные страны, но пока ученые не могут назвать предполагаемые сроки испытаний вакцины на людях.