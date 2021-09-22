В США хотят усилить контроль над темпами вакцинации

СМИ пишут, что президент США Джо Байден намерен объявить об удвоении объемов закупок вакцин.

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Такие обязательства США могут стать краеугольным камнем глобального саммита по вакцинации, который Байден созывает сегодня в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

Ожидается, что он обратится с призывом к богатым странам сделать больше, чтобы взять коронавирус под контроль.

Сколько планируют закупить вакцин

По словам двух высокопоставленных чиновников администрации Байдена, данная закупка увеличит общий объем вакцин до более 1,1 миллиарда доз, которые будут распространены более чем в 100 странах.

Это больше, чем помощь других стран вместе взятых.

К слову, во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что Дельта почти исключила три других варианта коронавируса, которые вызывают беспокойство. Их в обороте менее 1%. Кроме того, в организации считают, что окончательно победить COVID-19 уже не удастся.

Напомним, в конце августа Украина получила от США почти 190 тысяч доз вакцины Pfizer. До этого было передано несколько партий.

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