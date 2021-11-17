Таблетки от ковида для бедных

В этот список попала и Украина. Соглашение с Пулом медицинских патентов (Medicines Patent Pool, МРР), поддержанным ООН, является неприбыльным.

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Это означает, что Pfizer не будет получать роялти от продажи таблеток, произведенных по его технологии в странах, перечисленных в соглашении.

Лекарства могут стать доступными для более половины населения мира из более бедных стран. Преимущественно, из Африки и Азии. В этом списке есть и Украина, как страна "с ниже среднего уровня доходами".

Кому нельзя будет выпускать лекарство от Pfizer

В то же время вне соглашения остаются несколько стран с высокими уровнями заболеваемости коронавирусом. Среди них:

  • Бразилия;
  • Китай;
  • Россия;
  • Аргентина;
  • Таиланд.

Однако в списке есть такой известный производитель дженериков как Индия.

Таблетки от коронавируса

  • В Украине начинают клинические испытания таблеток против коронавируса от компаний Pfizer и Merck. Последние будут тестировать на базе студенческой больницы в Харькове.
  • Британское агентство по регулированию лекарственных средств одобрило применение препарата Молнупиравир американской компании Merck для лечения у взрослых легкой и умеренной формы COVID-19.

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