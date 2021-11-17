Для более бедных стран: Pfizer позволит выпускать свои таблетки против коронавируса

Американская компания Pfizer договорилась, что другие фармацевтические предприятия будут производить и продавать ее экспериментальные лекарства против коронавируса. Препарат будут делать в 95 более бедных странах мира.

Таблетки от ковида для бедных

В этот список попала и Украина. Соглашение с Пулом медицинских патентов (Medicines Patent Pool, МРР), поддержанным ООН, является неприбыльным.

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Это означает, что Pfizer не будет получать роялти от продажи таблеток, произведенных по его технологии в странах, перечисленных в соглашении.

Лекарства могут стать доступными для более половины населения мира из более бедных стран. Преимущественно, из Африки и Азии. В этом списке есть и Украина, как страна "с ниже среднего уровня доходами".

Кому нельзя будет выпускать лекарство от Pfizer

В то же время вне соглашения остаются несколько стран с высокими уровнями заболеваемости коронавирусом. Среди них:

Бразилия;

Китай;

Россия;

Аргентина;

Таиланд.

Однако в списке есть такой известный производитель дженериков как Индия.

Таблетки от коронавируса

В Украине начинают клинические испытания таблеток против коронавируса от компаний Pfizer и Merck. Последние будут тестировать на базе студенческой больницы в Харькове.

Британское агентство по регулированию лекарственных средств одобрило применение препарата Молнупиравир американской компании Merck для лечения у взрослых легкой и умеренной формы COVID-19.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило препараты Ронапрев и Регкирон на основе моноклональных антител для лечения коронавируса. Они подходят для взрослых и подростков.

Дженерики – это лекарственные препараты, воспроизводящие оригинал. Они непатентованные. Могут отличаться от оригинального препарата по составу вспомогательных веществ, и не только. Необходимое требование для продажи дженериков – доказанная фармацевтическая, биологическая и терапевтическая эквивалентность исходному препарату.Предварительные данные показывают, что таблетки от Merck уменьшают вероятность госпитализации на 50% . Между тем препарат от Pfizer снижает риск госпитализации и смерти на 89%.

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