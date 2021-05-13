Часто анализ назначают как часть планового осмотра, чтобы узнать общее состояние пациента. Иногда анализ используют, чтобы выяснить причину различных симптомов, например слабости, утомляемости, лихорадки, воспаления, синяков или кровотечения. Также исследование назначают, если есть подозрение на инфекцию.

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Что измеряет клинический анализ крови

Во время анализа измеряют количество компонентов крови:

красных кровяных телец, которые переносят кислород;

лейкоцитов, которые борются с инфекциями;

гемоглобина – белка, переносящего кислород в красных кровяных тельцах;

гематокрит – объем красных кровяных клеток в крови;

тромбоцитов, отвечающих за свертываемость крови.

Как подготовиться к анализу

К исследованию не нужно готовиться, можно есть и пить как обычно. Но иногда образец, который взяли для общего анализа крови, могут отправлять и на другое исследование, перед которым нельзя есть и пить некоторое время. Точные инструкции дает врач.

Как проводят общий анализ крови

Кровь берут из вены. Лаборант дезинфицирует нужную область на сгибе локтя, после чего вводит иглу. Он набирает в шприц кровь, а затем переливает ее в пробирку. Область дезинфицирует и оставляет на ней ватку, с которой нужно ходить несколько минут.

Иногда кровь берут из пальца, если из вены невозможно это сделать.

После анализа можно сразу возвращаться к повседневным делам. Если человеку стало плохо, например закружилось в голове, то достаточно несколько минут посидеть в больнице.