Чем опасен дефицит магния

Когда в организме не хватает магния, растет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа. Дефицит минерала блокирует усвоение витамина D, а следовательно, и кальция, что неизбежно ведет к деформации костей и остеопорозу.

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Тренування
Магний важен для работы мышц / Фото: Unsplash

Из-за каких болезней возникает дефицит магния

Кроме несбалансированного рациона к нехватке магния приводят некоторые болезни кишечника и почек. В частности, болезнь Крона, целиакия и сахарный диабет II типа. Кроме того, с возрастом впитывание магния в кишечнике ухудшается, а вывод с мочой возрастает. Поклонники алкогольных напитков – также в зоне риска.

Сколько магния нужно потреблять ежедневно

В диетических рекомендациях США количество магния рекомендуется в зависимости от пола и возраста.

 

2 – 3 года

4 – 8 лет

8 – 13 лет

14 – 18 лет

19 – 30 лет

31 – 50 лет

50+ лет

Женщины

80 мг

130 мг

240 мг

360 мг

310 мг

320 мг

320 мг

Мужчины

80 мг

130 мг

240 мг

410 мг

400 мг

420 мг

420 мг

Симптомы дефицита магния

  • Потеря аппетита.
  • Тошнота.
  • Рвота.
  • Усталость.
  • Онемение конечностей и покалывание в них.
  • Мышечные спазмы и судороги.
  • Нарушение ритма сердцебиения.

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В каких продуктах магния больше

Дефицит магния из-за обедненного рациона случается редко, ведь этот макроэлемент в более чем достаточном количестве содержится во многих продуктах – как животного, так и растительного происхождения.

зелень
Магнием богата зелень / Фото: Unsplash

  • Магниевые лидеры – пшеничные отруби, тыквенные семечки и какао-порошок.
  • Много магния – в зелени и листовых овощах: шпинате, рукколе, пекинской капусте, сельдерее, листовом салате.
  • Несколько меньше – в орехах: миндале, кешью.
  • Есть магний в фруктах и ​​сухофруктах: бананах, авокадо, кураге, изюме.
  • Содержат его и зерновые культуры и цельнозерновые продукты.
  • Определенное количество этого макроэлемента есть в бобовых: горохе, фасоли, сои, нуте.
  • Немного магния содержат молоко и продукты из него.

Что делать, если подозреваете у себя дефицит магния

Прежде всего, попробуйте изменить рацион – наполните его продуктами, богатыми магнием. Это самый простой и самый безопасный способ. Если с изменением рациона ваше самочувствие не улучшится – придется обратиться к врачу. Только специалист поможет разобраться, каких веществ вам не хватает. И только после подтверждения недостатка магния вам могут назначить препараты с ним.

Принимать пищевые добавки для профилактики не следует. Лишний магний выводится с мочой. Но если почки не будут успевать фильтровать его избыток, последствиями этого станут тошнота, спазмы в животе и диарея. Тогда как постоянный профицит магния грозит нарушением сердцебиения и даже остановкой сердца.