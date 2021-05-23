Для чего нам магний и чем грозит организму его дефицит

Магний – жизненно необходимый человеку макроэлемент. Он участвует в трех сотнях биохимических процессов, происходящих в нашем организме, в частности в синтезе ДНК и белков, снабжении клеток энергией, передаче нервных импульсов. Благодаря магнию сердце бьется ритмично, мышцы сокращаются, кости сохраняют прочность, а память – четкость и ясность.

Чем опасен дефицит магния

Когда в организме не хватает магния, растет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа. Дефицит минерала блокирует усвоение витамина D, а следовательно, и кальция, что неизбежно ведет к деформации костей и остеопорозу.

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Магний важен для работы мышц / Фото: Unsplash

Из-за каких болезней возникает дефицит магния

Кроме несбалансированного рациона к нехватке магния приводят некоторые болезни кишечника и почек. В частности, болезнь Крона, целиакия и сахарный диабет II типа. Кроме того, с возрастом впитывание магния в кишечнике ухудшается, а вывод с мочой возрастает. Поклонники алкогольных напитков – также в зоне риска.

Сколько магния нужно потреблять ежедневно

В диетических рекомендациях США количество магния рекомендуется в зависимости от пола и возраста.

2 – 3 года 4 – 8 лет 8 – 13 лет 14 – 18 лет 19 – 30 лет 31 – 50 лет 50+ лет Женщины 80 мг 130 мг 240 мг 360 мг 310 мг 320 мг 320 мг Мужчины 80 мг 130 мг 240 мг 410 мг 400 мг 420 мг 420 мг

Симптомы дефицита магния

Потеря аппетита.

Тошнота.

Рвота.

Усталость.

Онемение конечностей и покалывание в них.

Мышечные спазмы и судороги.

Нарушение ритма сердцебиения.

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В каких продуктах магния больше

Дефицит магния из-за обедненного рациона случается редко, ведь этот макроэлемент в более чем достаточном количестве содержится во многих продуктах – как животного, так и растительного происхождения.



Магнием богата зелень / Фото: Unsplash

Магниевые лидеры – пшеничные отруби, тыквенные семечки и какао-порошок.

Много магния – в зелени и листовых овощах: шпинате, рукколе, пекинской капусте, сельдерее, листовом салате.

Несколько меньше – в орехах: миндале, кешью.

Есть магний в фруктах и ​​сухофруктах: бананах, авокадо, кураге, изюме.

Содержат его и зерновые культуры и цельнозерновые продукты.

Определенное количество этого макроэлемента есть в бобовых: горохе, фасоли, сои, нуте.

Немного магния содержат молоко и продукты из него.

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Что делать, если подозреваете у себя дефицит магния

Прежде всего, попробуйте изменить рацион – наполните его продуктами, богатыми магнием. Это самый простой и самый безопасный способ. Если с изменением рациона ваше самочувствие не улучшится – придется обратиться к врачу. Только специалист поможет разобраться, каких веществ вам не хватает. И только после подтверждения недостатка магния вам могут назначить препараты с ним.

Принимать пищевые добавки для профилактики не следует. Лишний магний выводится с мочой. Но если почки не будут успевать фильтровать его избыток, последствиями этого станут тошнота, спазмы в животе и диарея. Тогда как постоянный профицит магния грозит нарушением сердцебиения и даже остановкой сердца.