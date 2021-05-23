Для чего нам магний и чем грозит организму его дефицит

Магний – жизненно необходимый человеку макроэлемент. Он участвует в трех сотнях биохимических процессов, происходящих в нашем организме, в частности в синтезе ДНК и белков, снабжении клеток энергией, передаче нервных импульсов. Благодаря магнию сердце бьется ритмично, мышцы сокращаются, кости сохраняют прочность, а память – четкость и ясность.
Чем опасен дефицит магния
Когда в организме не хватает магния, растет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа. Дефицит минерала блокирует усвоение витамина D, а следовательно, и кальция, что неизбежно ведет к деформации костей и остеопорозу.
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Магний важен для работы мышц / Фото: Unsplash
Из-за каких болезней возникает дефицит магния
Кроме несбалансированного рациона к нехватке магния приводят некоторые болезни кишечника и почек. В частности, болезнь Крона, целиакия и сахарный диабет II типа. Кроме того, с возрастом впитывание магния в кишечнике ухудшается, а вывод с мочой возрастает. Поклонники алкогольных напитков – также в зоне риска.
Сколько магния нужно потреблять ежедневно
В диетических рекомендациях США количество магния рекомендуется в зависимости от пола и возраста.
|
2 – 3 года
|
4 – 8 лет
|
8 – 13 лет
|
14 – 18 лет
|
19 – 30 лет
|
31 – 50 лет
|
50+ лет
|
Женщины
|
80 мг
|
130 мг
|
240 мг
|
360 мг
|
310 мг
|
320 мг
|
320 мг
|
Мужчины
|
80 мг
|
130 мг
|
240 мг
|
410 мг
|
400 мг
|
420 мг
|
420 мг
Симптомы дефицита магния
- Потеря аппетита.
- Тошнота.
- Рвота.
- Усталость.
- Онемение конечностей и покалывание в них.
- Мышечные спазмы и судороги.
- Нарушение ритма сердцебиения.
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В каких продуктах магния больше
Дефицит магния из-за обедненного рациона случается редко, ведь этот макроэлемент в более чем достаточном количестве содержится во многих продуктах – как животного, так и растительного происхождения.
Магнием богата зелень / Фото: Unsplash
- Магниевые лидеры – пшеничные отруби, тыквенные семечки и какао-порошок.
- Много магния – в зелени и листовых овощах: шпинате, рукколе, пекинской капусте, сельдерее, листовом салате.
- Несколько меньше – в орехах: миндале, кешью.
- Есть магний в фруктах и сухофруктах: бананах, авокадо, кураге, изюме.
- Содержат его и зерновые культуры и цельнозерновые продукты.
- Определенное количество этого макроэлемента есть в бобовых: горохе, фасоли, сои, нуте.
- Немного магния содержат молоко и продукты из него.
Что делать, если подозреваете у себя дефицит магния
Прежде всего, попробуйте изменить рацион – наполните его продуктами, богатыми магнием. Это самый простой и самый безопасный способ. Если с изменением рациона ваше самочувствие не улучшится – придется обратиться к врачу. Только специалист поможет разобраться, каких веществ вам не хватает. И только после подтверждения недостатка магния вам могут назначить препараты с ним.
Принимать пищевые добавки для профилактики не следует. Лишний магний выводится с мочой. Но если почки не будут успевать фильтровать его избыток, последствиями этого станут тошнота, спазмы в животе и диарея. Тогда как постоянный профицит магния грозит нарушением сердцебиения и даже остановкой сердца.