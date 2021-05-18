Искусственный интеллект и мозг человека

Новая теория пришла в голову Самуэлю Хоэлю, ученому из Университета Тафтса, когда он занимался программированием искусственного интеллекта (ИИ). Сети ИИ для тренировки получают различную информацию. Однако порой однотипные данные, которые им дают, становятся для них слишком привычными, знакомыми.

Также на тему: Как сверхурочная работа влияет на здоровье: тревожный анализ ВОЗ

ИИ начинает казаться, что эти данные являются всем, с чем они могут столкнуться. Эту проблему называют переобучением, специалисты по машинному обучению, чтобы справиться с переобучением, дают ИИ различные случайные хаотичные данные. Автор новой теории указывает, что эти данные часто выглядят абсурдно, немного напоминая сны.

Почему снятся странные сны

Хоэль провел параллели между этим феноменом и жизнью людей. Жизнь человека может быть однообразной и скучной. При этом мозг способен привыкать к тому, что получает все время одну и ту же информацию. В то же время, если смотреть шире, жизнь разнообразна, в ней может случаться масса непредвиденных ситуаций.

Сны, согласно новой теории, напоминают человеку, что мир не так прост. В противоположность одинаковой рутине мозг создает более странные версии мира, отклонения от действительности. То есть, их можно назвать биологической версией борьбы с переобучением.

Хоэль указывает, что некоторые научные данные подтверждают его гипотезу. Например, то, что человек часто видит во сне ситуации, которые часто повторяются в жизни. Возможно, головной мозг таким образом хочет продемонстрировать нам их измененными.