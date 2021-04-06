Решение о создании Национального плана вакцинации против коронавируса приняли на СНБО 2 апреля, впоследствии – 4 апреля – соответствующий указ подписал президент Зеленский.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, этот план предусматривает поднятие вопроса привок на высшую ступень. Ведь документ выведет вакцинацию из чисто медицинской плоскости.

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Что предусматривает анонсированный Зеленским Национальный план вакцинации

Ранее Минздрав создал дорожную карту вакцинации, которая предусматривает 5 этапов. Этот документ действует на территории всей страны, но у него "более медицинское" значение: "Он имеет более медицинский аспект, потому что вакцинация – это медицинское действие".

А вот анонсированный решением СНБО и указом президента Зеленского Национальный план вакцинации, как заверил Максим Степанов, – это уже другой уровень.

Это поднятие вопроса вакцинации на более высокий уровень, с приобщением туда других министерств. Например, МИД, которое будет сейчас максимально помогать в получении и доставке вакцин в Украину, ОГА, органов местного самоуправления,

– объяснил глава Министерства здравоохранения.

Он отметил, что с новым планом действующую дорожную карту вакцинации – с учетом всех этапов и групп риска – полноценно интегрируют.

"В Национальном плане вакцинации будет четко предусмотрено количество вакцинированных конкретно по месяцам. К концу 2021 должно быть вакцинировано большинство населения Украины, чтобы сформировать коллективный иммунитет", – подытожил министр.

Главное о решении по созданию Национального плана вакцинации

Кабинет Министров разработать и утвердить Национальный план вакцинации против COVID-19 должен через 7 дней. Если отталкиваться от даты подписания указа президентом и учитывать только рабочие дни, это должно было произойти не позднее 13 апреля. В подготовке документа правительство должно:

Учесть лучший международный опыт.

Установить минимально необходимое ежемесячное количество прививок.

Определить источники и сроки поставки вакцин, а также и ответственных за это людей.

Предусмотреть активизацию переговоров с производителями вакцин против COVID-19.

Гарантировать эффективную разъяснительную работу по вакцинации среди украинцев.

Цель введения плана – обеспечить прививки большинства взрослого населения Украины до конца 2021 года. Пока, по состоянию на начало апреля, количество вакцинированных первой дозой в Украине не достигло и 300 тысяч человек.



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