Минздрав продлил контракт с Pfizer

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 23 ноября. Так, Украина будет получать по 25 миллионов доз вакцин ежегодно в течение двух лет.

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По его словам, вакцина будет использоваться для дополнительных прививок при соответствующих рекомендациях Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации.

Каждый заслуживает возможность быть защищенным от COVID-19, используйте свое право быть здоровым. Сделайте прививку как можно скорее,
– подчеркнул Ляшко.

Какие вакцины используют в Украине

Сейчас в Украине используют следующие вакцины:

  • мРНК-вакцины Pfizer и Moderna;
  • инактивированную CoronaVac;
  • векторную AstraZeneca.

Ляшко также напомнил, что в Украине после первой дозы одной мРНК-вакцины (например, Pfizer) можно получить вторую дозу другой мРНК-вакциной (Moderna).

Также вторую дозу мРНК-вакциной можно получить после первой дозы векторной AstraZeneca. Смешивать CoronaVac с другими вакцинами пока не рекомендуется, отметил глава Минздрава.

Что известно о вакцине от Pfizer-BioNTech

Источник: Минздрав

Это вакцина на платформе мРНК, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Вакцина разрешена для экстренного использования для лиц от 12 лет Всемирной организацией здравоохранения. Ее применяют почти в 100 странах мира.

Эффективность против так называемого "дикого" варианта вируса SARS-CoV-2, который впервые обнаружили в Ухане, – 95%. Интервал между введениями вакцины 21–28 дней. Для полной вакцинации необходимы 2 дозы.