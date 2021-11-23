Минздрав продлил контракт с Pfizer

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 23 ноября. Так, Украина будет получать по 25 миллионов доз вакцин ежегодно в течение двух лет.

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По его словам, вакцина будет использоваться для дополнительных прививок при соответствующих рекомендациях Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации.

Каждый заслуживает возможность быть защищенным от COVID-19, используйте свое право быть здоровым. Сделайте прививку как можно скорее,

– подчеркнул Ляшко.

Справка. Во многих странах массовая вакцинация населения сейчас ведется одновременно с ревакцинацией тех, кто получил прививку полгода назад. Однако в Украине она еще недоступна.

Какие вакцины используют в Украине

Сейчас в Украине используют следующие вакцины:

мРНК-вакцины Pfizer и Moderna;

инактивированную CoronaVac;

векторную AstraZeneca.

Ляшко также напомнил, что в Украине после первой дозы одной мРНК-вакцины (например, Pfizer) можно получить вторую дозу другой мРНК-вакциной (Moderna).

Также вторую дозу мРНК-вакциной можно получить после первой дозы векторной AstraZeneca. Смешивать CoronaVac с другими вакцинами пока не рекомендуется, отметил глава Минздрава.