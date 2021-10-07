Приказ вступает в силу через один месяц со дня его публикации. Согласно ему, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат сотрудники некоторых отраслей.

Внимание Невакцинированные могут еще раз заболеть COVID-19 уже через 3 месяца исследование

Кто должен обязательно вакцинироваться:

работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

сотрудники местных государственных администраций и их структурных подразделений;

педагоги – а именно те, кто работает в учреждениях высшего, послевузовского, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждениях специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

Вместе с тем, следующими в этот перечень должны войти:

работники всех государственных учреждений;

организаций и предприятий;

социальные работники;

работники почтовых услуг.

В ведомстве отметили, что педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей. Поэтому рискуют инфицироваться больше всего.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19, – невакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и государственных учреждениях".

Что грозит непривитым

Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не привьются от COVID-19 в течение месяца, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Те педагоги и работники органов власти, которые имеют абсолютные противопоказания к проведению прививок, не будут подлежать обязательной вакцинации.

Предыстория

Еще 27 сентября в Минздраве подготовили проект приказа, где были перечислены профессии, для которых вакцинация может стать обязательной.

Накануне, 22 сентября, Денис Шмыгаль заявлял, что Минздрав введет обязательную вакцинацию от коронавируса для чиновников и работников учебных заведений.

Напомним! В Украине продолжается пятый этап вакцинации. Это значит, что прививку может сделать каждый желающий старше 18 лет бесплатно.