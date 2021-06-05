Для реализации программы COVAX не хватает вакцин, – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения заявила, что для реализации программы COVAX не хватает доз вакцин против коронавируса. Недостаток может почувствоваться в июне и июле 2021 года.

Компанию COVAX создали для обеспечения справедливого распределения вакцин, особенно в странах с низким уровнем доходов. В рамках инициативы более 80 миллионов доз уже доставили в 129 стран.

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Но это примерно на 200 миллионов доз меньше, чем мы хотим,

– заявил журналистам Брюс Эйлвард, помощник генерального директора ВОЗ.

COVAX закупает вакцины на средства с пожертвований. Еще около 150 миллионов доз пообещали предоставить богатые страны, но это все равно не решит проблему.

Мы готовимся к неудаче, если не получим дозы сейчас. Мы еще не на правильном пути: у нас недостаточно доз из достаточного количества стран, чтобы заставить мир выйти из этой ситуации,

– заявил Эйлвард.

Он добавил, что сейчас существует "2 большие проблемы":

Во время обсуждений по поставкам вакцин уже мало внимания уделяется периоду июнь – июль, а это значит, что в этот период в поставках COVAX будет пробел.

Другая проблема – это просто масштабы вакцинации. Если в COVAX планируют вакцинировать не менее 30 – 40% населения мира в 2021 году, до конца сентября они должны провести вакцинацию еще 250 миллионов человек.

Что такое COVAX? Это глобальная инициатива, которая объединяет 180 стран мира. Основная цель этого механизма – ускорение разработки и производства вакцин против COVID-19 и гарантия справедливого и равного к ним доступа. Отдельный финансовый фонд выкупает потенциальные вакцины, чтобы не менее 20% населения каждой из 180 стран-членов могли получить прививки. Инициатива была создана для борьбы с неравенством – еще тогда прогнозировалось, что богатые страны скупят большинство доступных доз COVID-вакцин.

Темпы вакцинации в мире достаточно неравномерные:

По всему миру использовали уже более 2 миллиардов вакцин против коронавируса.

Но из этих доз 37% ввели в странах с высоким уровнем дохода, на которые приходится 16% населения мира.

Всего лишь 0,3% доз использовали в 29 странах с низким уровнем дохода, где проживает более 9% населения мира.

Программа COVAX тоже подверглась несправедливости

Программа COVAX сама пострадала от неравенства в распределении вакцины и от задержек поставок.

Сейчас вакцины от AstraZeneca составляют 97% полученных инициативой доз, остальные – Pfizer-BioNTech.

Институт сыворотки Индии, который производит дозы AstraZeneca, должен был стать основой цепочки поставки механизма COVAX. Однако Нью-Дели ограничил экспорт вакцин, чтобы остановить разрушительное распространение коронавируса в стране.

Недавно в институте заявили, что надеются возобновить поставки для COVAX в течение следующих нескольких месяцев.