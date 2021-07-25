Для вакцинированных от COVID-19 украинцев могут ослабить карантин
Источник:"Апостроф"
В Министерстве здравоохранения Украины планируют частично ослабить карантин. Однако не для всех граждан.
Ослабление карантина для вакцинированных
Речь идет лишь о тех украинцах, кто полностью вакцинировался против коронавируса. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
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Кодовый сертификат
Впрочем, как он подчеркнул, в ведомстве такой вариант смягчения лишь рассматривают. Это все будет решаться через соответствующее постановление Кабинета министров.
Игорь Кузин – главный санитарный врач
"Действительно, мы рассматриваем в будущем такую возможность. Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата".
Он пояснил, что этот электронный документ можно будет сгенерировать в приложении "действие". Он подтверждает факт прививки против COVID-19.
Другие послабления
По его словам, в частности, рассматривается возможность "разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать клиенты, привитые против COVID-19". Кузин убежден, что такой подход поможет уменьшить нагрузку на экономику без риска для граждан.
Сколько украинцев уже вакцинировали
- За минувшие сутки, 24 июля, прививки против коронавируса сделали 71 571 украинца. Из них получили первую дозу препарата – 50 421 человек. Еще 21 150 людям ввели вторую – последнюю – дозу препарата.
- Всего с начала вакцинальной кампании привито 3 060 561 человека. Из них получили 1 дозу – 3 060 559 людей, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 702 884 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).
- Всего проведено 4 763 443 прививки.