Для вакцинированных от COVID-19 украинцев могут ослабить карантин

25 июля 2021 , 14:39
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Источник:

"Апостроф"

В Министерстве здравоохранения Украины планируют частично ослабить карантин. Однако не для всех граждан.

Ослабление карантина для вакцинированных

Речь идет лишь о тех украинцах, кто полностью вакцинировался против коронавируса. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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Кодовый сертификат

Впрочем, как он подчеркнул, в ведомстве такой вариант смягчения лишь рассматривают. Это все будет решаться через соответствующее постановление Кабинета министров.

 

Игорь Кузин – главный санитарный врач

"Действительно, мы рассматриваем в будущем такую возможность. Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата".

Он пояснил, что этот электронный документ можно будет сгенерировать в приложении "действие". Он подтверждает факт прививки против COVID-19.

Другие послабления

По его словам, в частности, рассматривается возможность "разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать клиенты, привитые против COVID-19". Кузин убежден, что такой подход поможет уменьшить нагрузку на экономику без риска для граждан.

Сколько украинцев уже вакцинировали

  • За минувшие сутки, 24 июля, прививки против коронавируса сделали 71 571 украинца. Из них получили первую дозу препарата – 50 421 человек. Еще 21 150 людям ввели вторую – последнюю – дозу препарата.
  • Всего с начала вакцинальной кампании привито 3 060 561 человека. Из них получили 1 дозу – 3 060 559 людей, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 702 884 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).
  • Всего проведено 4 763 443 прививки.
Автор: Аліна Оліховська