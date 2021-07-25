Для вакцинированных от COVID-19 украинцев могут ослабить карантин

В Министерстве здравоохранения Украины планируют частично ослабить карантин. Однако не для всех граждан.

Ослабление карантина для вакцинированных

Речь идет лишь о тех украинцах, кто полностью вакцинировался против коронавируса. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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Кодовый сертификат

Впрочем, как он подчеркнул, в ведомстве такой вариант смягчения лишь рассматривают. Это все будет решаться через соответствующее постановление Кабинета министров.

Игорь Кузин – главный санитарный врач "Действительно, мы рассматриваем в будущем такую возможность. Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата".

Он пояснил, что этот электронный документ можно будет сгенерировать в приложении "действие". Он подтверждает факт прививки против COVID-19.

Другие послабления

По его словам, в частности, рассматривается возможность "разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать клиенты, привитые против COVID-19". Кузин убежден, что такой подход поможет уменьшить нагрузку на экономику без риска для граждан.

Сколько украинцев уже вакцинировали