Угроза штамма Дельта: для въезда с оккупированных территорий потребуется ПЦР-тест

В Украине уже обнаружили первые случаи индийского штамма коронавируса. Поэтому правительство ужесточает требования для приезжих из-за рубежа. Также новые правила введут для пересечения линии разграничения с оккупированными территориями.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. Он отметил, что для людей, пересекающих КПВВ, будет обязательным ПЦР-тест.

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После приезда с оккупированных территорий нужно установить "Действуй дома"

Также людям, приехавшим из оккупированных территорий, придется установить приложение "Действуй дома", чтобы контролировать соблюдение самоизоляции.

Ограничения для прибывших из-за рубежа

Для приезжих из Индии, Великобритании, Португалии, России и Беларуси недостаточно будет продемонстрировать сертификат о вакцинации, пройти через ПЦР-тестирование все равно придется.

Для именно граждан этих стран и туристов из этих стран – справка о негативном ПЦР-тесте должна быть для всех, кто пересекает границу с Украиной. Это СНБО предоставила такую ​​рекомендацию правительству. Они должны в пятницу это подтвердить – не 72 часа, как было до сегодняшнего дня, а 48 часов,

– отметил Радуцкий.

Радуцкий сообщил, что, по его мнению, ПЦР-тест должен быть бесплатным, однако окончательное решение – за СНБО и Кабмином.

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В Украине уже ввели определенные ограничения из-за штамма Дельта

Отметим, что Минздраву дали поручения подготовить рекомендации по новому штамму до 25 июня. В Украине уже ввели определенные ограничения приезжих из Индии, Великобритании, Португалии и России. Для них тесты на антиген будут проводить непосредственно в пунктах пропуска.