Для защиты наименьших: Кабмин создает центры, которые будут выявлять редкие болезни у младенцев

Правительство создает центры неонатального скрининга. Они нужны, чтобы диагностировать редкие болезни у новорожденных детей.

В частности, наследственные и врожденные. Правительство уже приняло соответствующее постановление.

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Речь идет о создании центров неонатального скрининга новорожденных. В таких центрах будут проводить исследования, которые позволяют вовремя выявить недуги у новорожденных.

Речь идет о более чем 20 различных орфанных ( врожденных или приобретенных – 24 канал) заболеваниях, которые могут быть диагностированы в сверхсовременных медицинских центрах,

– объяснил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

В Кабинете министров отметили, что в 2021 году на этот проект выделят 300 миллионов гривен. Эту программу инициировал Владимир Зеленский для защиты жизни каждого маленького гражданина нашего государства, добавил Шмыгаль.

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Полный текст публикации Дениса Шмыгаля:

Создаем центры неонатального скрининга для диагностики редких болезней у новорожденных. По инициативе Президента Украины правительство создает центры неонатального скрининга. В таких центрах будут проводить исследования, которые позволяют вовремя выявить у новорожденных наследственные или врожденные болезни. Мы говорим о более чем 20 различных орфанных заболеваниях, которые смогут быть диагностированы в сверхсовременных медицинских центрах.

В этом году на этот проект будет выделено 300 млн грн. Соответствующая программа была инициирована Президентом для защиты жизни каждого маленького гражданина нашего государства.