Дмитрий Самофалов стал новым главой НСЗУ

Кабинет министров Украины назначил Дмитрия Самофалова временным исполнителем обязанностей главы Национальной службы здоровья Украины. Решение приняли во время заседания 14 июля.

Несколько дней назад Андрей Виленский написал заявление о прекращении исполнения обязанностей председателя Национальной службы здоровья Украины. Он рекомендовал поставить на его место своего заместителя Дмитрия Самофалова.

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Сейчас правительство одобрило решение об увольнении Виленского и сразу назначило на его место Самофалова.

Утратило силу распоряжение Кабмина о временном возложении исполнения обязанностей председателя Национальной службы здоровья Украины на Виленского А. Б.,

– говорится в сообщении.

Журналисты ZN.UA отметили, что профессиональные компетенции Самофалова "вызывают сомнения".

Что известно о деятельности Самофалова

В период летнего спада заболеваемости COVID-19 в Минздраве сократили список больниц, принимающих пациентов с коронавирусом с 520 до 257. Новый перечень появился 2 июня. Но первые требования, в частности о наличии кислорода в этих больницах, начали появляться лишь 14 июня. Тогда Виленский был в отпуске и его полномочия исполнял Самофалов.

Решение Самофалова менялись неоднократно, иногда несколько раз в день: от обеспеченности кислородом, 80% коек в больницах списка до отсутствия каких-либо цифр и размытой формулировки "обеспечение оксигенации" в утвержденном варианте. Больницам было трудно спланировать свою деятельность и финансирование.

Глава Национальной службы здоровья Украины – важная должность, поскольку это ведомство финансирует всю медицинскую систему. Да, именно НСЗУ оплачивает услуги для пациентов, распределяет деньги между медицинскими учреждениями, выплачивает больницам деньги и тому подобное.

По закону, руководителя НСЗУ выбирают во время открытого, длительного и достаточно жесткого конкурса, ведь это должность госслужащего категории "а", то есть самый высокий корпус государственной службы.

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Напомним, что 2 июля Минздрав проводил конкурс на должность главы НСЗУ.

Виленский отказался от участия, ссылаясь на кучу дел в ведомстве, которые нужно решить. Тогда остались 2 кандидата на должность: Татьяна Бойко и Вадим Аристов.

Но Виктор Ляшко и его команда не смогли определиться с победителем. В ведомстве считают, что Бойко и Аристову "было бы сложно и рано" управлять НСЗУ.

Заместители министра согласились с руководителем единогласно, и решили попросить Кабинет министров назначить новый конкурс.

Тем временем Андрей виленский написал заявление о своей отставке, рекомендовав назначить на его место своего заместителя.

К слову, предыдущий глава Минздрава Максим Степанов почти год пытался "продвинуть" на пост главы НСЗУ "своего человека". Еще в мае 2020 года Степанов пообещал в ближайший срок избрать руководителя. Конкурс проводился непрозрачно и привлек внимание общественности и СМИ, поэтому ведомство так и не получило нового лидера.