В Днепре умерла 28-летняя роженица, которая болела коронавирусом. Последние несколько недель она находилась на аппарате ИВЛ.

Генеральный директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что женщине сделали кесарево сечение. После чего 3 недели находилась в реанимации.

К теме Во время пандемии сильно возросло количество мертворожденных и материнской смертности

Поскольку у женщины было 90% поражения легких, она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких.

Тяжело переносят (COVID-19) беременные женщины, потому что, как правило, будущий ребенок подпирает диафрагму, легкие уменьшаются, образуются застойные процессы. Мы видим, что женщины с тяжелыми пневмониями, которые до последнего остаются дома, поступают в больницу Мечникова в крайне тяжелом состоянии. Спасти и женщину, и ребенка становится очень трудно,

– рассказал врач.

Это не единственная тяжелобольная беременная в заведении

Сейчас в заведении в тяжелом состоянии находятся еще 6 рожениц. У них от 60% до 90% поражения легких.

Все детки родились здоровые.

2 апреля Сергей Рыженко сообщил, что в больнице сделали кесарево сечение семерым 7 беременным с коронавирусной инфекцией.

К слову, на днях врач-анастезиолог Сергей Дубров сообщил, что коронавирус стал агрессивнее к беременным женщинам. Если в начале пандемии у большинства беременных ход был легким, то теперь все больше рожениц попадают в реанимацию. Дубров связывает это с распространением "британского" штамма SARS-CoV-2.