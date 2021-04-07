Неделя на кислороде, врачи почти не отходили, – в Днепре спасают 7-летнего мальчика с COVID-19
В Днепре значительно возросло количество детей, страдающих коронавирусом. Сейчас врачи спасают 7-летнего мальчика.
Он имеет двустороннюю пневмонию. Об этом сообщила исполняющая обязанности генерального директора городской детской больницы №6 Лина Чергинец.
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В каком состоянии мальчик
По ее словам, почти неделю мальчик находился на круглосуточной подаче кислорода.
Медицинский персонал от него почти не отходил,
– отметила Чергинец.
Сейчас, как отметила руководитель больницы, благодаря медикам состояние ребенка улучшилось. Мальчик начинает выздоравливать.
Заметим, что только за первые 3 месяца 2021 года в Днепровской городской детской больнице №6 от COVID-19 вылечили больше детей, чем за весь 2020 год, несмотря на то, что болезнь стала более агрессивной.
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По состоянию на вторник, 6 апреля, в больнице находится 34 ребенка, больных коронавирусом. Еще 18 – ждут подтверждения диагноза. Ежедневно в медучреждении появляется 2 – 3 новых больных ребенка.
Какова ситуация с COVID-19 на Днепровщине
- Согласно информации, по состоянию на 6 апреля в целом в Днепровской области COVID-19 заболели 97 697 человек.
- Из них – 7 369 жителей региона выздоровели, но 2 499 инфицированных умерли.
- Больше всего новых случаев коронавируса обнаружили в Днепре, Кривом Роге и Каменском.
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