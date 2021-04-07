В Днепре значительно возросло количество детей, страдающих коронавирусом. Сейчас врачи спасают 7-летнего мальчика.

Он имеет двустороннюю пневмонию. Об этом сообщила исполняющая обязанности генерального директора городской детской больницы №6 Лина Чергинец.

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В каком состоянии мальчик

По ее словам, почти неделю мальчик находился на круглосуточной подаче кислорода.

Медицинский персонал от него почти не отходил,

– отметила Чергинец.

Сейчас, как отметила руководитель больницы, благодаря медикам состояние ребенка улучшилось. Мальчик начинает выздоравливать.

Заметим, что только за первые 3 месяца 2021 года в Днепровской городской детской больнице №6 от COVID-19 вылечили больше детей, чем за весь 2020 год, несмотря на то, что болезнь стала более агрессивной.

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По состоянию на вторник, 6 апреля, в больнице находится 34 ребенка, больных коронавирусом. Еще 18 – ждут подтверждения диагноза. Ежедневно в медучреждении появляется 2 – 3 новых больных ребенка.

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