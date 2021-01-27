Люди, которые любят поспать после обеда, значительно лучше проходят тесты на ориентирование, внимание, способность к решению проблем, скорость речи и рабочую память. То есть регулярный дневной сон положительно влияет на мозг.

Источник: General Psychiatry

С возрастом люди чаще начинают спать после обеда. Исследователи из Шанхайского центра психического здоровья и Шанхайского университета Цзяотун решили выяснить: дневной сон у пожилых людей – это защитная реакция организма, помогающая предотвратить снижение когнитивных функций, или один из симптомов деменции.

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Как происходило исследование

Авторы протестировали 2214 лиц старше 60 лет, проживающих в нескольких крупных городах Китая, включая Пекин, Шанхай и Сиань. Все участники в целом были здоровы и не страдали когнитивными расстройствами. 1534 из них регулярно спали после обеда, а 680 – нет.

Средняя продолжительность ночного сна в обеих группах составляла около 6,5 часов, а дневной сон у тех, кто его практиковал, – от пяти минут до двух часов. Также ученые отмечали, как часто в течение недели спали люди – один-два раза или ежедневно.

Польза дневного сна

Все участники прошли серию медицинских осмотров и когнитивных тестов, включая тест MMSE на наличие деменции. Показатели когнитивных способностей по результатам тестов оказались значительно выше у тех, кто регулярно спал днем.

Ученые отмечают, что их исследование относится к категории наблюдательных, то есть доказывает, что два фактора – в этом случае дневной сон и здоровье мозга – связаны, но не выявляет причину связи. Однако есть несколько возможных объяснений результатов наблюдений.

Почему сон так действует

Сон регулирует иммунный ответ организма и является эволюционной реакцией на воспаление. Известно, что люди с высоким уровнем воспаления чаще спят, а также то, что воспалительные химические вещества играют важную роль в нарушениях сна. С возрастом же уровень воспаления в организме в целом и в мозге в частности повышается. А дневной сон помогает предотвратить это.