Дни и ночи Уханя: в Китае к годовщине эпидемии выпустили документальный фильм
В Китае выпустили документальный фильм об Ухане – к годовщине начала эпидемии COVID-19. Его название – Days and Nights in Wuhan ("Дни и ночи в Ухане"), а рассказывает он о жертвах коронавируса и борьбе медиков за то, чтобы этих жертв было как можно меньше.
23 января прошел ровно год со дня, когда Ухань закрыли на многомесячный локдаун
Days and Nights in Wuhan – "Дни и ночи в Ухане" – документальный фильм, который выпустили в Китае накануне годовщины 76-дневного локдауна. Об этом пишет Daily Mail.
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Фильм рассказывает о борьбе с коронавирусом. 30 режиссеров подготовили видео, которое показывает страдания жертв, работу медиков и неустанную борьбу с COVID-19. Профинансировало работу государство.
Показывать зрителям ленту планируют в кинотеатрах и на многих фестивалях.
"Дни и ночи в Ухане": смотрите официальный трейлер документалки
Заметим, что через год после трагических событий Ухань почти вернулся к нормальной жизни. Многие жители города забыли даже о масках и необходимость соблюдения социальную дистанцию.
Ночной клуб в Ухане, 21 января 2021 – молодежь забыла о масках и дистанции / Фото AFP
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