В Китае выпустили документальный фильм об Ухане – к годовщине начала эпидемии COVID-19. Его название – Days and Nights in Wuhan ("Дни и ночи в Ухане"), а рассказывает он о жертвах коронавируса и борьбе медиков за то, чтобы этих жертв было как можно меньше.

23 января прошел ровно год со дня, когда Ухань закрыли на многомесячный локдаун

Days and Nights in Wuhan – "Дни и ночи в Ухане" – документальный фильм, который выпустили в Китае накануне годовщины 76-дневного локдауна. Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также Украина просит Китай ускорить поставку вакцины против COVID-19

Фильм рассказывает о борьбе с коронавирусом. 30 режиссеров подготовили видео, которое показывает страдания жертв, работу медиков и неустанную борьбу с COVID-19. Профинансировало работу государство.

Показывать зрителям ленту планируют в кинотеатрах и на многих фестивалях.

"Дни и ночи в Ухане": смотрите официальный трейлер документалки

Заметим, что через год после трагических событий Ухань почти вернулся к нормальной жизни. Многие жители города забыли даже о масках и необходимость соблюдения социальную дистанцию.



Ночной клуб в Ухане, 21 января 2021 – молодежь забыла о масках и дистанции ​​/ Фото AFP